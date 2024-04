Dominik u napetoj potjeri pobijedio četvero lovaca s četiri sekunde prednosti i jedini kući odnio novac

Bingeanje

Široka radnja komprimirana u osam epizoda traži punu koncentraciju, no glavne poante nisu najbolje iskorištene

Jasno da se Netflix okušao u produkciji Problema tri tijela obzirom da su ambiciozna kuća, no netko je to već napravio, po našem mišljenju, bolje, a to je kineski Tencent. Dajte vremena Veroniki, isplati se