Domenica emotivnom objavom čestitala Miji: Ovaj nalet emocija koji sam imala ovaj vikend želim svima

Pjevačica Domenica Žuvela (29) na svojem je Instagram profilu čestitala svojoj prijateljici i kolegici Miji Dimšić pobjedu na Dori. Domenica je objavila fotografija na kojoj je pozirala s Mijom u nekom studiju.

- Mislim da nema ljepše nego se veseliti tuđoj sreći, a ja sam van sebe gledajući kako ovo pretalentirano biće ostvaruje svoje snove i veselim se doslovno svakom njenom uspjehu kao da je moj! Malo sam preemotivna, ali ovaj nalet emocija koji sam imala ovaj vikend želim svima! Imam najbolje prijatelje na svijetu! – napisala je Domenica u opisu.

U komentarima su im njezini pratitelji uputili komplimente vezane za izgled, ali i čestitke Miji na pobjedi. „Slika je prelijepa. Svaka čast, zaslužila je“, „Ljepotice“, „Kako ste predivne“, pisali su im.

Domenica je podijelila i fotografiju s Hanom Huljić. Mladenka i kuma pozirale su nasmijane, a Domenica je objavila i emotivan opis.

- Jedan od najsretnijih dana u mom životu. To ljubav je što se rijetko viđa – napisala je.

Podsjetimo, Domenica je u subotu kumovala Hani na vjenčanju zbog čega nisu mogle biti s prijateljicom Mijom koja se natjecala na Dori. Mijin nastup pratio se i na vjenčanju, pa se i ona sama iznenadila podrškom koju je dobila.

- Svi su uzeli mobitele u ruke i glasali. Stvarno nisam očekivala da ljudi to rade na tako važan i velik dan, ali evo, to su pravi prijatelji. Oni su svi htjeli biti i sa mnom i tamo. I ja sam, vjerujte mi, htjela biti tamo s njima u isto vrijeme, ali znala sam da je ovo moj trenutak koji moram iskoristiti najbolje što mogu i Hana je to razumjela – rekla je pjevačica koja će predstavljati Hrvatsku u Torinu u showu 'Dobar dan, Dalmacijo'.

