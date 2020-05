Domaći glumac kupio je kuću na selu pa sad sadi luk, ciklu i rajčice

Dramska serija “Drugo ime ljubavi” koja je u kratkom roku stekla popularnost dobit će svoj zaključak u srijedu 27. svibnja. Kontinuirano je bila pri samom vrhu ljestvice najgledanijih programa na svim televizijama, a jedno od imena koje se nametnulo u projektu svakako je i svestrani glumac Slavko Sobin koji je ovim nastupom, ali i ulogom u “Crno-bijelom svijetu” te brojnim drugim projektima stekao brojne poklonike.

Zdravo za gotovo

A u povodu završetka snimanja zgodni 35-godišnjak kazao je kako on doživljava rastanak ekipom sa seta, kako je na njega utjecala pandemija koronavirusa i što planira dalje. – Mi smo tako mala zemlja i malo tržište da ne postoji oproštaj od kolega, samo kratka pauza do idućeg susreta, tako da nikad na krajeve snimanja nisam gledao na taj način. U našem slučaju još se taj kraj dogodio naprasno zbog korone, tako da je sve nekako ostalo u sjeni te čudne neizvjesnosti ovoga kroz što smo prošli – priznao je te dodao kako će upravo po koronavirusu i najviše pamtiti snimanje serije “Drugo ime ljubavi”. – Ta zadnja dva tjedna kad nismo znali završavamo li, kad završavamo, kako završavamo, zapravo su probudila neku novu strast prema poslu i projektu jer smo shvatili koliko zdravo za gotovo uzimamo tako dobru priliku. Umori se čovjek na setu sapunice, postane malo grintav, počne zanovijetati. I onda kad ti se to nešto oduzme, odjednom shvatiš koliko moraš uživati u svakom danu koji ti je pružen na setu. Toliko glumaca nema dovoljno posla i jednostavno nijednu sekundu ne smiješ uzimati bez zahvalnosti – zaključio je glumac.

Poput svih ostalih, i on je jedva dočekao popuštanje epidemioloških mjera iako priznaje da je većinu vremena dobro podnosio.

Putovanje na Tibet

– Iskreno, dobro sam hendlao većinu ovog vremena, ali sad me već hvata kriza, ja volim raditi, moram raditi. I evo, napokon nakon 70 dana kreću tri projekta u isto vrijeme, što je dosta lud tempo, ali imam i više energije nego ikad prije. Predstava “Majstori” s kazalištem Moruzgva u kojoj opet surađujem sa svojom dragom Ecijom Ojdanić, kao i snimanje serije “Crno-bijeli svijet” te još jedan projekt kojemu se radujem – otkrio je Slavko. Inače, prošle godine ostvario je svoju veliku želju – kupio je kuću na selu. Zbog pandemije svi njegovi poslovi su stali i tada se posvetio svom vrtu u kojem je zasadio luk, ciklu, rajčice i brojno drugo povrće.

– Ja mnogo vremena ionako provodim u prirodi, što sa psima, što rekreacijski. Nisam se ja povukao, ja ovu kuću zamišljam kao mjesto gdje će itekako puno ljudi dolaziti, prolaziti, boraviti – rekao je nedavno Slavko. Snimanje serije “Drugo ime ljubavi” završeno je na početku same pandemije koronavirusa, a u šestom mjesecu trebalo bi početi snimanje “Crno-bijelog svijeta”. Povratak poslu Slavka iznimno veseli jer se već lagano počeo osjećati beskorisno i ovakva situacija ga dovodi do ludila. Privatni život ovog Splićanina obavijen je velom tajne, o svom ljubavnom životu Slavko rijetko govori, no nedavno je kazao da mu je po tom pitanju sve OK. Na pitanje kako vidi svoj život u budućnosti odgovorio je kako ponekad svoju starost zamišlja u paru, s djecom, obitelji, ali ponekad se zamišlja i s ruksakom na leđima kako se penje na Tibet.