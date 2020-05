Kindl o najtežem periodu života: 'Nisam se mogla pomaknuti. Sve me bolilo, a ja sam samo plakala'

Pjevačica Ivana Kindl u nekoliko navrata progovorila je o svojoj desetogodišnjoj borbi s depresijom. Na bolest koja uzima sve više maha i zbog koje je i sama bila na rubu samoubojstva Ivana je još jednom skrenula pozornost podužom objavom na svom Facebooku.

- Danima mi ne izlazi iz glave izjava koju sam pročitala u intervjuu jednog našeg pjevača koja ide ovako: 'Malo zdrave depresijice dobro dođe za inspiraciju'. Zamračilo mi se pred očima. Očigledno je da bi se morala dogoditi kolektivna promjena svijesti u ljudi da shvate da je depresija bolest, a ne prolazna tuga. Nema apsolutno ništa pozitivno u tome, a koristiti se umanjenicom još je tragičnije. Tragično je neznanje, a još gora ignorancija - započela je pjevačica.

Dodala je i kako se godinama trubi po tome o medijima i prenose se svjedočanstva ljudi koja još uvijek nisu doprijela do glava ljudi. - Pa i ja sam se otvorila po tom pitanju da dam do znanja ljudima koji boluju da nisu sami, da nisu ludi, da se mogu izliječiti samo moraju pronaći unutarnju snagu i razumijevanje bliskih da bi napravili prvi korak prema izlazu iz tog mentalnog pakla. Da, to 'samo' u trenutku teškog osjećaja nije nikakva utjeha. Mnogi na žalost ne uspiju i oduzmu si život. Znate zašto? Zbog nerazumijevanja okoline, bliskih ljudi, pa čak i roditelja koji izgovaraju one glupe fraze poput ' to će proći', 'poslije kiše dolazi sunce', 'odi radi nešto pa nećeš razmišljati o glupostima' i ostale da oprostite bljuzgarije. Introverti na žalost najviše nastradaju. Jer trpe i drže sve u sebi, pretvaraju se. Ja sam ekstrovert koji sve, sve, SVE izbacuje van. Imala sam fazu kad sam sve svoje negativnosti istresala po privatnom fejsu svaki dan, nisam ni ja skužila iz prve što mi se događa. Znam da sam nekima išla strašno na živce zbog toga i makli su se od mene, ali s druge strane naišla sam na puno istomišljenika i shvatila da nisam sama. Shvatila sam da sam uber empat i da ne mogu funkcionirati s onima koji nisu takvi. Upravo je manjak empatije u pitanju kod onih koji ne razumiju depresiju i koji tu bolest devaloriziraju. Očigledno je da se po tom pitanju neće ništa promijeniti jer ljudska rasa mentalno i duhovno nije baš evoluirala. Osim pojedinaca - smatra Kindl.

- To je bolest koja uglavnom napada osjetljive ili hipersenzibilne osobe. Tu je i manična depresija, bipolarni poremećaj koji je stravičan. Znam nekoliko glazbenika koji boluju od bipolarnog, znam da je to izuzetno teško za razumjeti, ali vjerujte, najgore je onom koji boluje. To su drastične promjene ponašanja od euforije do potpunog sumraka uma. To na sreću nisam osjetila, ali sam osjetila crne i razarajuće misli, bespomoćnost, potpuni umor fizički i psihički, nisam se mogla pomaknuti. Non stop ti bude hladno, samo plačeš i toneš, boli tijelo, boli duša. Ja sam se izvukla jer sam na vrijeme tražila pomoć, iako ima dana kad me ulovi očaj, kad mi hormoni divljaju i kad je promjenjivo vrijeme jer sam uz to i teški niskotlakaš. Znate koliki su me u tom stanju otpisali, počeli govoriti o meni da sam vaka, naka..jer sam iskreno počela progovarati o svemu što me tišti. Ljudi ne vole iskrene ljude baš, draži su im fejkeri. To sam naučila. Ja ne volim fejkere jer su to ljudi bez duše. Temperamentni i glasni su mi draži jer ne drže figu iza leđa. Ne kaže se bez veze da su temperamentni ljudi najsrčaniji. To vam sve govori. Progovorila sam o depresiji jer je važno, molim vas ne koristite taj izraz ako želite opisati trenutnu tugu. Za kraj ovog posta, stavljam sliku u spomen na Dana Divjaka klavijaturiste koji je bolovao od manične depresije i oduzeo si život prije nekoliko godina. Love, peace, emphaty - zaključila je Kindl. U komentarima su joj se odmah javili pratitelji koji tvrde da im je upravo ona pomogla svojim svjedočanstvom.

- Potpisujem svaku riječ koju si napisala. Meni si jako pomogla, a vjerujem i mnogim drugima. Dobro si rekla da ljudi ne vole one koji iskreno progovore, vjerojatno jer ta istina zaboli, a često natjera i na bijeg. Kad imaš neku "konkretnu" bolest, onda je sve kao jasno. A kad ljudi imaju neki poremećaj kao sto je depresija onda misle da si 'hu hu' ili da se prenemažeš. A zapravo je mentalno zdravlje preduvjet fizičkog zdravlja. Ne znam kako to ljudi ne kuže... U svakom slučaju, hvala što si tako srčana - poručila joj je jedna od pratiteljica.