Domaći glazbenik tri je dana živio bez hrane: 'Najteže mi je bilo nakon prvog dana, glava me strašno boljela'

Domaći glazbenik J.R. August mnogima je poznat upravo po tome što je vlastitim primjerom pokazao kako put do srca hrvatske publike može pronaći i s glazbom na engleskom jeziku, a sada se upustio u novu avanturu.

Naime, odlučio se na trodnevni post, a kako bi sve bilo kao što je zamislio, na tri je dana otišao u kućicu na drvetu u mjestu Kupari koje se nalazi u Gorskom kotaru.

Na takav se potez odučio da bi se pročistio i stekao nove spoznaje o sebi, a iako je bio sam kazao je kako mu nije bilo dosadno jer je meditirao, čitao i bavio se svojim neobičnim hobijem-mušičarenjem.

Ipak, nije unaprijed znao kako će mu trodnevni izlet bez hrane i vode biti toliko težak. Prvi dan je sve bilo ok, no nakon toga ga je užasno počela boljeti glava jer nije pio vodu pa je organizam dehidrirao, a prvi znak toga je glavobolja. Naravno, bio je i užasno gladan, no odlučio je post sprovesti do kraja i nije pomišljao na odustajanje. Krizu je nadišao pješačeći po okolici i to bosonog!

- Najteži period bio mi je onaj izmedu 24. i 29. sata. Tad sam bio izuzetno gladan i počela me boljeti glava. Nakon toga je sve išlo glatko. Jedini put kad sam osjećao nedostatak energije i neku vrstu smušenosti (npr. htio sam uzeti ili napraviti nešto, ali bih zaboravio što sam točno htio i trebalo bi mi par sekundi da se sjetim) je bilo odmah nakon buđenja, ujutro. Posljednja 24 sata osjećam se fenomenalno i imam osjećaj da bih bez hrane mogao zauvijek. Jedino što mi fali su okusi različite hrane. Takoder, izvorska voda mi je ponovno postala fina i zanima me kakav će mi sad okus imati ova iz pipe - otkrio je J.R. August.

Priznao je da je bio neviđeno gladan i da je mislio kako neće izdržati. Ipak, nakon prvog naleta gladi i žeđi, smirio je misli i polako se počeo smirivati i navikavati na novo stanje organizma te je uspio u svom naumu.

Nakon svega se, kazao je, osjećao se pročišćeno i zadovoljno. Spreman je za nove glazbene izazove koji su pred njim.

Foto: Instagram