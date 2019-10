Djevojke plakale, a onda plesale na šipci

U današnjoj epizodi showa „Gospodin Savršeni“ djevojke su ponovno u vili u Zagrebu.

„Jeste sretne što smo se vratile?“ zanimalo je Silviju, a Barbara i Nikolina su joj uglas rekle: „Ne“, objašnjavajući da im nedostaju miris i pogled na more. Potom su razgovarale o Julienu odlasku i Silvijinoj ruži. „Nadam se da ćeš ti dobiti spoj pa da ti ga uzmem“, rekla je Silvija Barbari, koja joj je kroz smijeh rekla da će njoj onda uzeti glavu. „Svejedno mi je kojoj uzmem spoj, one ostaju doma, a ne ja“, rekla je Silvia.

Foto: RTL

Na terasi su Nuša, Mihaela i Emily također pričale o Silvijinoj ruži. „Mijo je dobro odabrao Silviju za divlju ružu jer se ona ne boji iskoristiti svaku priliku“, rekla je Emily. „Bilo bi mi stvarno bez veze da opet ostanem kod kuće“, rekla je Nuša, a Barbara samo ne želi ponovno ostati sama s njom. Uskoro je došla Silvia s pismom i Nuša je bila na popisu, ali Silvia je iskoristila svoju divlju ružu, što je jako razveselio Barbaru.

Nuša i Mihaela gledale su s balkona susret Silvije i Mije, koji je odmah shvatio njezin potez. Odučio je biti tajnovit dok nisu došli do lokacije, a kad je Silvia doznala o čemu je riječ, nije joj bilo svejedno. „Ne bojim se visine, ali nemam baš preveliku želju da me netko baci iz aviona“, komentirala je dok ju je Mijo ohrabrivao. „Vjerujem da ona to može“, rekao je, a Silvia je bila presretna kad je ponovno kročila na zemlju. „Nikad više“, govorila je i čudila se Miji što bi išao opet.

U vili su raspravljali o tome zašto je Mijo odabrao Nušu iako je znao da joj Silvia može preoteti spoj. „Možda je znao da mu neću zamjeriti“, rekla je Barbari, koja ju je opet podbadala, no ovaj joj je put Emily probala objasniti neke stvari. „Tebe muči što nisi bila ni u pismu, niti si bila ta koja je imala ružu“, rekla joj je i naglasila kako je nepotrebno da se u vili nalazi neki dušobrižnik.

Foto: RTL

No iznenađenje nije samo donijelo pismo jer je u vilu stigla trenerica plesa na šipki - Leona! U to su vrijeme Silvia i Mijo otišli na zasluženu čašu vina. „Najvažnije da smo bili na zemlji, što god da smo radili“, rekla je Silvia dok su u vili trajale pripreme za trening. Leona im je objasnila pokrete, a potom su djevojke redom isprobavale ples na šipki i oduševile Leonu.

Silvia i Mijo uživali su zajedničkim trenucima, a ona se pokušavala potpuno otvoriti Miji. „Često koristi sarkazam da bi se zaštitila, ali ovaj je put sve bilo u jednom drugom tonu“, rekao je Mijo, a Silvia je komentirala kako je među njima oduvijek postojala kemija te dodala: „Bez ruže, ali lijep razgovor.“ Mijo je pripremio još jedno iznenađenje - puštanje lampiona. Svatko je napisao svoje želje, zapalili su ih, pustili lampion i nježno se poljubili.

Kad se vratila u vilu, prepričavala je spoj, a Barbaru je zanimalo jesu li se poljubili i zašto nije dobila ružu. „Bilo nam je prelijepo pa nismo razmišljali o ružama“, rekla je i brzo otišla leći. Barbara nije prestajala zadirkivati Nušu, a Emily smatra kako će joj se to obiti o glavu. „Ona može podbadati dok svi šute, a nisam sigurna kako bi se osjećala da joj netko jednom vrati“, rekla je Emily.

Foto: RTL

Mijo je sutradan djevojke dočekao u kuhinji. „Malo je reći da smo oduševljene, gladne smo jako“, rekla je Emily, a Nuša je priznala da je već jela, no ponudila mu je pomoć. Mihaela je morala nešto privatno obaviti pa nije bila s njima, a ostale su djevojke uživale u doručku. „To nije bio pravi razlog mog dolaska, želio sam ih iznenaditi porukama njihovih najdražih“, otkrio je Mijo i potom djevojkama pustio video poruke njihovih prijatelja i obitelji, što ih je u potpunosti razoružalo i raznježilo. No ni tu nije bio kraj iznenađenjima...

A kako će djevojke reagirati kad im njihovi najdraži dođu u posjet u vilu te koje će djevojke dobiti svoju ružu - ne propustite pogledati u finalnim epizodama showa „Gospodin Savršeni“ od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati samo na RTL-u!