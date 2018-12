Danijela Gračan: 'Najviše sam se bojala hoće li Ema biti dovoljno psihički jaka'

Povijest se ponavlja! Točno 28 godina nakon što se Danijela Gračan okrunila titulom Kraljice svijeta i time postala jedina Hrvatica koja se može pohvaliti takvim uspjehom, njezinim stopama krenula je i kći Ema.

Lijepa Riječanka trijumfirala je na ovogodišnjem izboru i postala nova Kraljica Hrvatske te tako sa samo 18 godina ostvarila svoje snove prema kojima je počela koračati još od malih nogu.

– Još kao djevojčica pokazivala je ljubav prema modi. Često je hodala po kući u mojim štiklama i moda ju je stvarno zanimala. I danas nam je svima modni guru. Sve nas kritizira, odijeva i slaže nam modne kombinacije – kaže nam njezina majka Danijela.

Foto: Privatni album

Na ovogodišnji izbor za kraljicu Hrvatske nekadašnja Kraljica svijeta stigla je u posljednji trenutak jer kako nam kaže, kćeri nije planirala stvarati dodatni pritisak. Ipak, ovako važnu večer nije mogla propustiti.

– Nisam htjela doći da joj ne budem teret. Mislila sam da bi joj ja mogla biti samo dodatno opterećenje. Naravno da joj je trebala podrška i zašto su tamo bili moji roditelji i sestra te njezina sestra Laura. Na kraju sam ipak stigla na izbor i sretna sam što je Ema došla doživjela svojih pet minuta – govori nam Danijela Gračan. Cijelu večer bila je fokusirana upravo na svoju nasljednicu i nije imala vremena razmišljati o cijeloj euforiji koju je i sama prošla prije gotovo tri desetljeća.

– Prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila je hoće li Ema biti dovoljno psihički jaka da ne čita loše komentare kojih će uvijek biti. Hoće li se moći izdignuti iznad toga i ostati kakva je bila do sada, s nogama čvrsto na zemlji. Bojala sam se da to ne utječe na nju tako da izgubi samopouzdanje i postane nesigurna u sebe – priznaje nam Danijela. No, straha za zabrinutost nema jer već tijekom prvog razgovora s Emom svima postaje jasno da je ova 18-godišnjakinja izuzetno samouvjerena mlada žena svjesna svojih mogućnosti.

Foto: Privatni album

– Naravno da sam se nadala pobjedi, da nisam ne bih se ni prijavila – ističe Ema. Pobjedom se ne zanosi previše, a trenutačno joj je prioritet škola. Maturanticu Opće talijanske gimnazije u Rijeci samo nekoliko mjeseci dijeli od upisa na fakultet pa je Ema već sad ozbiljno prionula na pripreme. – Željela bih upisati stomatologiju i jednog dana postati ortodontica – govori 18-godišnjakinja blistava osmijeha. Titula Kraljice Hrvatske mogla bi joj donijeti i nove angažmane, no Danijela ne strahuje da će njezina kći zbog manekenstva zanemariti obrazovanje. – Sigurna sam da to neće napraviti. Ona je u glavi jako zrela i zdrava osoba. Cilj joj je bio otići na izbor, a nakon toga posvetiti se obrazovanju. Možda je čak prerealna i preodgovorna osoba tako da straha doista nema – kaže. Ali zato strah postoji kada je riječ o ‘okrutnosti’ manekenskog svijeta i uklapanju u prihvatljive gabarite modnih agenata.

– Zbog inozemnog angažmana morala je skinuti četiri centimetra u struku, da bi se na kraju zbog izbora za Kraljicu Hrvatske morala udebljati pet kilograma. Brinulo sam se kako će se to sve odraziti na njezino zdravstveno stanje jer ipak je to svakoj majci najbitnije – ističe Danijela, koja je za Emu najveći idol. – Voljela bih biti kao ona, ali trenutačno se ne zamaram njezinim uspjehom. Na svjetski izbor idem ponajprije da se dobro zabavim i steknem nova iskustva – najavljuje Ema koja će naše boje braniti na svjetskom izboru koji bi se trebao održati 2020. godine. Predstavljanje na modnoj pisti neće joj biti problem jer, unatoč mladim godinama, već ima zavidno iskustvo s revijama. Svojevremeno se bavila manekenstvom, a dobro je poznata i među domaćim dizajnerima.

– Bila je u modnim agencijama i nosila revije za hrvatske pojmove dosta jake. Prošlo se ljeto govorilo o tome da bi trebala otići u Milano. Tamo ju je slala njezina agentica, no ja nisam bila za to jer je tada bila još maloljetna – govori D. Gračan, koja je svojoj miljenici podršku iz prvog reda pružila i tijekom revije Ivice Skoke, čije je kreacije Ema nosila na Tjednu mode ovog proljeća.

Osim majke, prodekanice i profesorice na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Emi bezuvjetnu podršku pruža i otac, poznati nogometni trener Nenad Gračan.

Foto: Privatni album

– On je čvrsta ruka odgoja u našoj obitelji. Ema je karakterno njemu dosta slična tako da mislim da zato jako dobro funkcioniraju zajedno jer jednako razmišljaju – otkriva nekadašnja Kraljica svijeta, koja se sasvim razlikuje od svoje kćeri kada su u pitanju svakodnevne obveze. – Glavna je razlika između nas to što ja radim puno stvari u malo vremena, a ona malo stvari u puno vremena. Jako je temeljita, savjesna i odgovorna. Primjerice, ja uvijek kasnim, ali na kraju ipak sve stignem, to je ponekad ljuti i zbog toga me zna često kritizirati – sa smiješkom priznaje Danijela, koja sa suprugom Nenadom ima još dvije kćeri, 13-godišnju Almu i 15-godišnju Lauru. Laura, za razliku od Eme, krenula je očevim stopama, dok je najmlađa kći sve više pokazuje interes za umjetnost. – One su posve različite. Laura je sportski tip, dok je Ema u modnim vodama na mene. Najmlađu kćer ne zanima ni sport ni moda, ona je umjetnički tip. Piše knjige, priče, svira gitaru, klavir i violinu, a obožava i jahanje – ponosno govori majka triju kćeri koja i dalje izgleda besprijekorno. Tajna njezine savršene linije očito leži u dobrim genima jer na prehranu, kako kaže, uopće ne pazi.

– Nekada sam se brinula o tome, ali sada više ne. Kad se skupi društvo, ne volim biti partibrejker. Ne volim i ne jedem meso, ali zato obožavam slatko i u njemu uživam. Upravo se zbog veselim ovim blagdanima koji nam slijede – ističe Danijela, koja je proteklih dana okupirana pripremom proslave za novopečenu Kraljicu Hrvatske. Slavit će se u njihovu restoranu u Ičićima, a bit će to, prema najavama, velika fešta po uzoru na onu koja je prije 28 godina priređena Danijeli nakon osvajanja titule Kraljice svijeta.

