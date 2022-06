Đani Stipaničev o Novom Zelandu: 'Prvo što sam rekao obitelji bilo je kako bismo nekad morali otići tamo u dulji posjet'

Područje s prekrasnom prirodom, mnoštvom nacionalnih parkova i prirodnih posebnosti, zemlja visokog standarda koja je poželjna za život, zemlja koja po svemu nabrojenom djeluje kao da označava kraj svijeta, a tamo se zaista i nalazi. Država je to koja se smjestila na izoliranom otočnom položaju u Tihom oceanu, pa i djeluje kao da je kraj svijeta. Neki je nazivaju Otokom kivija, a njezin naziv na maorskom, jednom od službenih jezika, jest Aotearoa, što je u slobodnom prijevodu Zemlja dugog bijelog oblaka. Naravno, radi se o Novom Zelandu koji je prije deset godina posjetio i Đani Stipaničev (52). Pjevač nam je ispričao sve o svojem posjetu te iskustvu na ovom rajskom otoku, kako ga je opisao.

Đani je Novi Zeland posjetio u sklopu svoje turneje po velikim australskim gradovima, kojima je onda priključio i posjet hrvatskoj zajednici u Aucklandu, najvećem gradu Novog Zelanda. Grad je to koji je udaljen tri i pol sata leta od Australije, a Đani je, kako ističe, izrazito sretan jer je njegov posao takav da mu ponekad odškrine vrata samog raja kakav je Novi Zeland. No, iako je on do ovog grada putovao samo nešto više od tri sata, iz Hrvatske do ove destinacije trebalo bi mu 26 sati leta, prema onome što je izračunao. U taj vremenski period nije uključio čekanja na aerodromima, a presjedati je trebao dvaput: u Londonu i Kuala Lumpuru.

- Znači, iz perspektive leta iz Australije za Novi Zeland to se čini kao da sa šibenske rive idete na Kaprije ili Žirje. Tako je moj dragi kolega pomislio kako je to tu "blizu" pa je u Australiji ostavio putovnicu misleći kako se s osobnom može preletjeti tih tri i pol sata i ući u zemlju - prisjetio se Đani ove zgode. Dodao je da je organizacija samog puta bila u rukama njihovih ljudi iz Novog Zelanda, ali da nisu imali nekih negativnih iskustava s tim. - Jedino što mi je vezano na taj put ostalo u lošem sjećanju je ispunjavanje vize i gomila papira koje je trebalo pribaviti kao garanciju da ćemo se vratiti u zemlju iz koje dolazimo, pa te na kraju skoro obeshrabre u nakani putovanja - ispričao je. Poznati pjevač prisjetio se da su on i njegov kolega bili smješteni u privatnom smještaju, u jednom stanu na tridesetom katu. Stan je imao predivan pogled na razvedenu obalu i luku Auckland, a posebno su mu u sjećanju ostala buđenja i osjećaj kao da se nalaziš na kraju naseljenog dijela planete koji je neopisiv.

Stipaničev je svoj plan razgledavanja grada morao prilagoditi cijelom nizu poslovnih i privatnih obaveza, a boravak u ovoj bajkovitoj zemlji bio je ograničen na samo nekoliko dana. No, iako se nije mogao udaljavati ili otići izvan grada, uspio je posjetiti nekoliko lokacija koje su ga oduševile. Jedna od onih za koje kaže da se moraju vidjeti jest muzej koji ima izložbu likova iz "Gospodara prstenova" koji je i sniman na Novom Zelandu. "Zemlja dugog bijelog oblaka" poznata je i po ragbiju, a Đani je posjetio stadion tadašnjih svjetskih prvaka All Blacksa. Još jedno od mjesta koje navodi kao must-see lokaciju jest i luka u Aucklandu u kojoj se nalaze najveće i najbrže jedrilice koje se natječu na najzahtjevnijim regatama na svijetu. Upravo zbog toga jedan od sinonima koji se koriste za Auckland jest i Grad jedara.

Za sam grad, Đani kaže da mu nije ostao u pamćenju po skupoći. - Cijene su primjerene našem standardu. Rekao bih negdje između nas i ostatka Europe. Recimo originalni dres All Blacksa, tadašnjih aktualnih prvaka svijeta u ragbiju, bio je skuplji od ostale garderobe i koštao je nekih 500 kuna, što bi bilo možda i jeftinije nego kod nas za neki od naših "originala" - usporedio je. U posebnom sjećanju su mu ostala i dva restorana. U jednom ga se dojmilo upečatljivo iskustvo. - Prvi je japanski restoran gdje kuhar ispred tebe, samo za tvoj stol, priprema svu hranu koju ćete konzumirati. To je bilo beskrajno zanimljivo i upečatljivo, posebno kada chef cilja usnu šupljinu nekoga za stolom pa malo promaši - prisjetio se Stipaničev uz smijeh. Drugi restoran koji posebno pamti nalazio se u sklopu ribarnice. - Tamo mi je doslovno stao dah kada sam vidio tu silnu raznolikost i bogatstvo ponude ribljih vrsta. Doslovno staje dah. Neke "oblike" nisam vidio do tad, a onda izabereš i tamo ti to pripreme. To je gotovo friško kao bilo gdje kod nas na otoku! Također maslinovo ulje je bilo navodno neko francusko, ali senzacionalno. Konobar se propisno našetao, jer se posluživalo u ćupovima od jednog decilitra. Ili je meni sve bilo posebno zbog uzbuđenosti lokacijom - opisao je.

Za lokalno stanovništvo kaže da je druželjubivo i jako otvoreno. - Lokalno stanovništvo je u prosjeku veoma europskog izgleda, za razliku od Australaca. Čine se onako, rekao bih po svojem promatranju ljudi na ulici, jako iznad prosjeka po fizičkim predispozicijama, a i po izgledu. Mislim da su jako slični nama, barem po kvaliteti života, prvenstveno zdrave hrane, zraka i čistog okoliša - kazao je te dodao da ga je posebno oduševila klapa Samoana. Radi se o klapi s otoka Samoe koja njeguje dalmatinski štih te stalno nastupa diljem Australije, pa i Hrvatske. Dodao je da su Maori, koji su inače autohtoni stanovnici Novog Zelanda, veliki prijatelji s Hrvatima te da ima mnogo maorsko-hrvatskih obitelji.

Zemlja dugog bijelog oblaka poznata je i po pticama kivijima. Radi se o endemu ovog područja koji živi u rupama koje sami kopaju, a posebni su je tome što nemaju krila, odnosno imaju mala zakržljala krila koja su dobro skrivena u perje te se ne mogu zamijetiti golim okom. Iako Stipaničev nije imao priliku susresti se s ovom zaštićenom vrstom, kupio je plišanu igračku. - Kupio sam i imam ih još, ali plišane koji na stisak ispuštaju zvukove i jaaako su slatki - istaknuo je.

Prisjetio se i još jedne zanimljive i smješnije anegdote koja mu se dogodila tijekom jedne od obaveza koje je imao u planu. Naima, počela je padati neka specifična rosulasta aerosol. - Ona zbog koje ne otvaraš kišobran, ali si ipak nakon nekog vremena vlažan. Tada je jedan od lokalnih stanovnika, inače Zagorac podrijetlom, ispalio da je "ovo vreme najbolje za race"! Nama je to bilo u tom času točno pogođena konstatacija! - prisjetio se.

Predivna Zemlja dugog bijelog oblaka očito je ostavila brojne dojmove na pjevača koji ističe kako je, nakon povratka kući, rekao obitelji da svakako moraju tamo otputovati. - Prvo što sam rekao obitelji bilo je kako bismo nekad morali otići tamo, ali onda u temeljitiji posjet koji bi uključivao cijeli teritorij Novog Zelanda - rekao je te istaknuo da misli da su njegovi utisci nevjerojatni s obzirom da je vidio samo Auckland.

- Sve je drastično zelenije negoli igdje drugdje na svijetu. Zbilja nije uopće čudno da su tamo snimali trilogiju "Gospodar prstenova" - dodaje. Na Novom Zelandu nalazi se i mnoštvo zaštićenih područja, među kojima posebno vrijedi izdvojiti geotermalno čudo Wai-o-Tapu, nacionalni park Tongariro, najstariji u državi, a ističe se po svojim tirkizno-zelenim mineralnim jezerima te vulkanima. Jedna od prirodnih posebnosti jest i mjesto Waitomo koje je poznato po špiljama svjetlećih crva, a tu je za ljubitelje "Gospodara prstenova" i "Hobita" i selo Hobbiton, odnosno filmski set koji je postao turistička atrakcija, kao i još mnoštvo zanimljivih prirodnih ljepota koje se prostiru kroz cijelu državu.

Đanija smo upitali i savjetuje li posjet Zemlji kivija. - Apsolutno bih svakome tko ima nešto vremena i novca preporučio taj put koji ostavlja utiske za cijeli život. Naravno, kada si već "dolje", svakako bih preporučio i posjet Australiji, barem Sydneyju i Melbourneu! – zaključio je.

