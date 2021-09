Cristianova Georgina iznenadila obožavatelje novim projektom, otkriva nove nepoznate detalje njihove ljubavi

Djevojka Cristiana Ronalda (36), Georgina Rodriguez (27) iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama posljednjom objavom. Naime zanosnu Georginu uskoro ćemo imati priliku gledati na Netflixu,a na svojem Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj pozira u krevetu s komadom pizze te otkrila naziv svog realityja- "Soy Georgina".

-Moj reality show ubrzo stiže na Netflix. Vrlo sam uzbuđena što ćete ga vidjeti. Kako uzbudljivo - napisala je Georgina ispod promotivne fotografije te dodala oznaku #soygeorgina, a sudeći po komentarima obožavatelji jedva čekaju početak prikazivanja.

Naravno, uz Georginu će se u realityju pojaviti i Ronaldo, a ispričat će svoju ljubavnu priču te kako se njezin život promijenio prije pet godina kada je upoznala slavnog nogometaša.

-Sve se dogodilo u djeliću sekunde. Nikada nisam mislio da će to biti tako velika ljubav, jednostavno sam se zaljubio u Georginu, ona je žena koju volim - rekao je Ronaldo.

Georgina je već nekoliko puta naglasila kako joj je trenutak kada je upoznala Ronalda u Guccijevom butiku u Madridu gdje je radila kao prodavačica potpuno promijenio život.

-Imala sam 27 godina, a prije pet godina moj život se u potpunosti promijenio, a riječi hvale imao je i direktor Alvaro Diaz.

-Georgina je potpuno iskrena i u ovom dokumentarcu priznaje da joj se život promijenio od toga da nema apsolutno ništa do toga da ima apsolutno sve. Georgina je prošla put od prodavanja luksuznih stvari do toga da joj se takve sada poklanjanju i da u luksuzu šeta po crvenom tepihu. "Soy Georgina" ima vrlo snažnu poruku- rekao je Diaz za španjolski magazin Hello!.

-Bila je normalna mlada djevojka čiji se život u danu dramatično promijenio. Jednoga je dana odlazila s posla i put joj je prepriječila ljubav njezina života. Tko ne sanja o tome?- zaključio je Alvaro.

