Brojni slavni opraštaju se od moćnog biznismena koji je umro na jahti u Hrvatskoj: 'Za sekundu je nestao'

Biznismen i član uglednog društva iz Miamija, a prijatelj brojnih poznatih osoba, J.R. Ridinger iznenada je preminuo u 63. godini nakon plućne embolije tijekom ljetovanja na jahti u Hrvatskoj, donosi Page Six.

Njegova supruga Loren je na Facebook profilu napisala: "Ne mogu govoriti, u šoku sam. Želim da znate da sam slomljena. Srce mi je iščupano. Da razjasnimo glasine da je pao... Na našem prvom obiteljskom odmoru u tri godine, imao je iznenadnu plućnu emboliju koja nam ga je ukrala. Za samo sekundu je nestao. Za trenutak. Molim vas da molite i meditirate o njemu. Da nas sve imate u molitvama. Shrvana sam. Slomljena na komadiće. I nikada više neću biti ista. Volim te ljubavi. Volim te sa svim svojim bićem. Sve što jesam - je zbog nas. Bili smo snaga - zajedno možemo postići sve. Provesti ću svaku sekundu života održavajući tvoj san živim, zajedno s tvojom Market America obitelji. 'Volim te' jednostavno nije dovoljno. Ti i ja zauvijek", napisala je shrvana Loren.

Osnivač Market America, Ridinger i njegova supruga Loren bili su bliski prijatelji s brojnim slavnim osobama, među kojima su Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Marcom Anthonyjem, Scottiejem Pippenom, Beckhamovima i mnogi drugi.

Victoria Beckham i Khloe Kardashian izrazile su sućut putem službene izjave u kojoj su rekle da su "izgubile velikog vizionara, a svijet je izgubio strastveno ljudsko biće koje je vjerovalo u druge ljude čak više nego što su oni vjerovali sami u sebe. Nijedna riječ ne može adekvatno izraziti naš šok, našu bol i našu ogromnu tugu zbog J.R.-eve prerane smrti. J.R. bi želio da mu odamo počast tako što ćemo se posvetiti nastavku rada koji je on toliko volio".

Košarkaška legenda Scottie Pippen objavio je na Twitteru svoju izjavu.

"Izgubili smo jednog dobrog čovjeka odlaskom mog prijatelja. J.R. mi je bio velika pomoć i podrška kad sam počinjao svoj život nakon košarke, dao mi je dragocjene savjete i učio me kako da postanem poduzetnik", napisao je.

