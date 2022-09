Jelena Perčin komentirala glasine o razlazu sa suprugom, a otkrila je i pozadinu prve zajedničke fotografije

Domaća glumica Jelena Perčin (41) sa suprugom i crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem (32) u braku je četiri godine, a zajedno imaju i dvoje djece - jednogodišnjeg sina Jakšu i četverogodišnju kći Mašu. No, tek su krajem srpnja objavili svoju prvu zajedničku fotografiju, a glumica sada otkriva zašto su se fotografirali zajedno tek sada.

- Da, da, to je bilo ironično jer mi se ne sjetimo slikati uopće, tako je brz ritam uopće kad se negdje uhvatimo, tko se sjeti slikati, to nam je potpuno bilo sporedno, onda je sad bila prilika, kao ono imamo i mi neku našu da nije s nekog događaja. Evo i mi smo se slikali - kazala je glumica za IN magazin, a potom i demantirala glasine o razlazu.

- Ma ne, ma ne - nadovezala se na to da se zbog zajedničke fotografije da zaključiti kako razlaza nema.

Glumica je otkrila koliko im je teško zadržati intimu za sebe.

- S jedne strane jako teško, s druge strane lagano, jer kad su jasni prioriteti, kad se u tome poklapamo i razumiješ se, onda nije tako teško. Bavimo se poslom koji je javan i neki dio intime javnost želi znati, ali mislim da jednostavno postoji nešto što čovjek mora zadržati za sebe - kazala je Jelena.

A opisala je i svoju dnevnu rutinu.

- Pa budimo se oko pol 7, 7, pa onda doručak, plaža do 11, 12. Uz sladoled uspijemo popiti kavu, onda ide priprema ručka i ručak, popodnevno spavanje, pa opet plaža i doma smo oko 6, 7. Večera, šetnja, onda Jakša ide spavati, u 9 mora biti u krevetu, pa onda ide Maša. Kad oboje zaspu onda treba sve pospremiti, suđe, odjeću, pa oko ponoć uspijem čuti svoje misli i malo doći k sebi pa za pet, šest sati, opet sve ispočetka - kazala je za magazin.

