Britney Spears objavila fotografiju iz Hrvatske i pokrenula raspravu, evo koji ju je grad oduševio

Pjevačica koja je posljednje vrijeme sve više u javnosti zbog svog privatnog života i borbe za skrbništvo, Britney Spears (40) najnovijom objavom zbunila je svoje hrvatske pratitelje. Naime, podijelila je fotografiju Rovinja, a to je pokrenulo lavinu komentara onih koji su pomislili da pjevačica trenutno boravi u Hrvatskoj.

Međutim, čini se kako joj se samo sviđa njegova ljepota te je fotografiju preuzela s društvenih mreža. Objavila je fotografiju uskog prolaza s pogledom na more koje se nalazi nedaleko od Spacija. Preko prolaza do mora smješten je mali kutak sa stolom i stolicama, pored ograde koja je smještena tik do mora. Boje su ono najljepše na fotografiji što oduševljava. Ovo je mjesto poznato mjesto za fotografiranje.

Mnogi Hrvati su joj se javili u komentarima i pisali kako je fotografija zapravo nastala u Rovinju, ali javljali su se i stranci s pohvalama za prizor.

"Izgleda kao divno mjesto za glazbeni spot", "Predivno", Prelijepa fotografija", pisali su.

Nije rijetkost da Britney na svom Instagramu objavljuje fotografije eksterijera, ali i citata. No, ipak, vrlo često i zabrine svoje pratitelje videom ili svojom fotografijom budući da je jedna od rijetkih koja ne koristi filtere ili photoshop. Zbog svega, njezina stvarnost izgleda ipak malo drugačije. Nedavno je podijelila fotografiju i video na kojima pozira u toplesu i tangama.

"Ovo je moja guzica", napisala je Britney uz fotografiju, a potom je objavila i video.

Mnogi su u komentarima pisali kako joj treba oduzeti mobitel te da vjerojatno ni ne zna što piše.

"Oduzmite joj mobitel", "Što se događa'", "Ovo nije dobro", "Strašno", samo su neki od komentara zbunjenih pratitelja.

