Za Oliverom plače cijela regija: 'Izgubio je bitku ali ostavio trag u beskraju'

Smrt velikana hrvatske glazbe Olivera Dragojevića vijest je koju su u nedjelju na udarnim mjestima prenijeli svi važiji elektronički mediji u svim zemljama bivše Jugolsavije. Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su dirljive tekstove oproštaja i istaknuli kako je riječ o neponovljivoj osobi čije su pjesme obilježile živote brojnih generacija iz cijele regije.

"Emocija je bila i ostala njegov potpis", piše tako sarajevski portal Klix dodajući kako je Dragojević ostavio neprocjenjivo glazbeno blago.

Hitovi koji su pronašli svoj put do ljudi širom Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i brojnih drugih zemalja širom regije pa i svijeta, živjet će vječno, stoji u tekstu, uz podsjećanje na Oliverov životni i profesionalni put i uspon do vrha.

Portral "Dnevnog avaza" vijest o Oliverovoj smrti objavio je kao najvažniju. U svibnju ove godine, kada se borio s teškom bolešću ne gubeći nadu, legendarni je hrvatski pjevač komentirao činjenicu da su ga tada počele stizati nagrade kakve obično dolaze pred kraj života poput "Porinove" za životno djelo, a istu takvu nagradu dala mu je Dubrovačko-neretvanska županija.

"Veseli me. Samo što su to neke stvari koje se događaju pred kraj života i meni se to ne sviđa. Ne gledam ja na to tako, nego to jest tako", kazao je tada Dragojević, koji se tada još radovao lijepom vremenu i miru u svojoj Veloj Luci.

Slovenski mediji ističu da je Oliver jedna od rijetkih glazbenih legendi "s područja bivše Jugoslavije" koja je preživjela u glazbenom smislu raspad zajedničkog kulturnog prostora i muzičke scene jer se i dalje vrlo rado slušao u više država, zbog svoje ličnosti, glazbenog talenta i dalmatinskog melosa koji izaziva emocije.

Bio je osobnost velikog talenta i velike karizme pa mu je u karijernom smislu uspjelo preživjeti raspad Jugoslavije, navodi se u slovenskoj agencijoj vijesti koju su prenijeli mediji u susjednoj državi.

Oliver Dragojević bio je umjetnik zavidne povijesti, njegov glas, interpretacije i emocije koje je posvuda izazivao pamtit će generacije u Hrvatskoj, ali i ljudi u susjedstvu, pa i Slovenci. Potvrdio se kao legenda koja će i nakon smrti biti pamćena, njime su se oduševljavale mnoge generacije, neke su od ocjena i uspomena na Olivera koje u svojim zapisima na društvenim mrežama navode njegovi slovenski obožavatelji i obožavateljice.

"Virtuozu, počivaj u miru", napisao je povodom smrti glazbenika jedan njegov slovenski fan na forumu Slovenske televizije.

Od Olivera se opraštaju i mediji u Srbiji. Blic na naslovnici piše kako je život Olivera Dragojevića obilježila bol, a u glazbi je našao spas. Podsjećaju da je odrastao u siromaštvu te ime dobio po Oliveru Twistu.

Kurir se također biranim riječima oprostio od legendarnog Olivera: "Izgubio je bitku sa teškom bolešću, ali ostavio je trag u beskraju", stoji na naslovnici Kurira.