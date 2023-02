Boris Becker nasmiješen u Berlinu nakon teških optužbi: 'Zatvor ga nije učinio boljom osobom'

Dva mjeseca nakon što je izašao iz engleskog zatvora, gdje je proveo osam mjeseci zbog financijskih prijestupa, nekadašnji najbolji svjetski tenisač Boris Becker (55) postao je zvijezda filmskog festivala u Berlinu, gdje je došao u pratnji djevojke Lilian de Carvalho Monteiro. Inače, na jednom od najpoznatijih filmskih festivala na svijetu premijerno je prikazan dokumentarac "Boom! Boom! Svijet protiv Borisa Beckera" američkog redatelja Alexa Gibneyja o njegovom putu do sportskog idola i ravno do dna.

Nakon izlaska iz zatvora Becker se susreo i s teškim optužbama bivše supruge Sharley Kerssenberg, koja tvrdi da je trostruki pobjednik Wimbledona prestao plaćati alimentaciju za njihovog sina Amadeusa. Dodala je da se Amadeusu nakon izlaska na slobodu nije javljao sve do Božića, kada su razgovarali pune dvije minute, a u ovom trenutku niti ne za adresu na kojoj živi.

- Zatvor nije Borisa učinio boljom osobom. Boris živi u svom svijetu u kojem se sve vrti oko Borisa Beckera. Nisam ja kriva što je otišao u zatvor. Sam je uništio svoj ugled - kazala je za Bild, dodajući kako su svađe počele nakon što se počela emancipirati u braku i zato što je Becker lagao o svojim financijama. U braku su proveli devet godina, a razveli su se u svibnju 2018. nepunu godinu nakon što je Boris proglasio osobni bankrot.

Bivši tenisač je nakon izlaska iz zatvora dao intervju za SAT 1 u kojem je tvrdio kako je nova osoba.

- Bila je to teška, skupa i vrlo bolna lekcija, ali sam preživio i iz nje mnogo toga naučio, prije svega da se ništa ne događa bez razloga. Iz zatvora sam izašao jači, bolji i snažniji nego ikad, potpuno spreman za novi početak. U zatvoru sam bio nitko i ništa, čovjek bez imena i prezimena te prošlosti, sveden na broj - A2923EV. Tako su me zvali, a od drugih zatvorenika sam primao i prijetnje smrću - kazao je Becker koji je dobio 2,5 godine zatvora, no pušten je nakon osam mjeseci na uvjetni otpust, te ne smije više dolaziti u Veliku Britaniju.

Danas živi u Leimenu, u kojem živi i njegova majka 87-godišnja Elvira Pisch u čijem je zagrljaju zaplakao od sreće. Nakon izlaska u zatvoru vratio se na Eurosport i dobio vlastitu emisiju "Matchball Becker", te je komentirao i mečeve na Australian Openu.

VIDEO Podatak koji će zaprepastiti fanove Leta 3: Mama ŠČ nije na Billboardovoj listi najslušanijih u Hrvatskoj