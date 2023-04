Bila je jedno od najpoznatijih lica domaće scene 2000-tih, a danas živi daleko od očiju javnosti

ZANIMLJIV DETALJ

Giuliano otkrio kako je nakon vlastitog vjenčanja završio u zatvoru u Remetincu

Iz svoje duge i bogate karijere Giuliano je izdvojio nekoliko zanimljivosti i otkrio kako je došlo do snimanja spota za pjesmu "Bježi od mene" koju izvodi s kolegicom Vesnom Pisarović. - To je znakovito, to smo snimali u Remetincu u nedjelju, jer je redatelj spota bio u zatvoru i onda smo morali snimati u zatvoru - rekao je pjevač