Beyonce nakon dugo vremena dala intervju: To je ostavilo trag na mojoj koži i kosi

Beyonce je bez sumnje najuspješnija glazbenica na svijetu sa 118 milijuna prodanih ploča kao solo pjevačica i sa 60 milijuna prodanih ploča dok je bila članica Destiny's Childa. Imala je 79 nominacija za nagradu Grammy od kojih je osvojila njih čak 28 i već sada ova 39-godišnjakinja uživa status glazbene ikone. Poput ostalih zvijezda koristi društvene mreže ali jako pazi što objavljuje i dozira informacije o svom privatnom životu, a poznato je i da rijetko daje intervju zato je intervju koji je dala za rujansko izdanje Harper's Bazaara izazvao veliku pažnju. U razgovoru za ovaj časopis osvrnula se i na pitanje privatnosti i slave i popularnosti koju joj je donijela njezina glazba.

- Živimo u svijetu s malo granica i puno pristupa. Postoji toliko internet terapeuta, kritičara i stručnjaka bez stručnosti. Naša se stvarnost može iskriviti jer se temelji na prilagođenom algoritmu. Možemo stvoriti vlastitu lažnu stvarnost kada nismo u ravnoteži s onim što se uistinu događa u svijetu. Lako je zaboraviti da izvan naših telefona ima još toliko toga za otkriti. Zahvalan sam što mogu izabrati ono što želim podijeliti. - objasnila je Beyonce svoj odnos prema društvenim mrežama i plasiranju informacija. Objasnila je i kako je odredila granice svoje privatnosti.

- U ovom poslu toliko vašeg života ne pripada vama osim ako se za to izborite. Vjerujete mi, razlog zašto ljudi ne vide određene stvari o meni je to što Djevica u meni ne želi da oni to vide, a ne zato što to ne postoji .- rekla je pjevačica. Slava ima i svoju drugu stranu koja nije tako bajna i vesela kako se mnogima na prvu čini i Beyonce je progovorila i o tome. - Pola svog života borim se s nesanicom zbog turneja na raznim krajevima svijeta. Zbog godina plesanja u štiklama potrošila sam i mišiće. Stres je ostavio trag na mojoj kosi i koži, a tu je i teška šminka i bojanje kose, sve je to ostavilo trag - kaže.

