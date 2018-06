Beyonce i Jay-Z iznenadili zajedničkim albumom

Najpoznatiji bračni par u svijetu glazbe Beyonce i Jay-Z priredili su u subotu veliko iznenađenje objavivši zajednički album, projekt o kojem se dugo nagađalo, a koji slavi njihovu ponovno probuđenu bračnu strast.

Pop diva i hip-hop superstar predstavili su album "Everything is Love" na pozornici u Londonu na završetku koncerta kojim su započeli svjetsku turneju.

Album je objavljen isključivo na Jay-Z-ovom streaming servisu Tidal i nije dostupan na Spotifyju koji je puno veći, ali koji Beyonce ne voli.

Par je objavio i video spot za pjesmu "Apeshit" koji je snimljen u Louvreu.

Album je spoj stilova dvoje umjetnika, toplog soula i hip-hopa i otvoreno priča o njihovu spolnom životu.

Dvije zvijezde već su prije surađivale, primjerice na Beyonceinom singlu "Drunk in Love", no ovaj album je objavljen nakon što su u javnost procurile pojedinosti o njihovu braku.

Beyonce je na svojem zadnjem albumu "Lemonade" 2016. otkrila da je on bio nevjeran, a on je godinu dana poslije na albumu "4:44" za to zatražio oprost.

Ove godine, kako sugerira i sam naziv novog albuma, čini se da su se pomirili.