Bare kritizirao današnju glazbu: 'Neke djevojke pjevaju aaa move your body'

Goran Bare i Majke ove subote održat će veliki koncert u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu, a tim je povodom vinkovački roker gostovao u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma".

Bare je između ostalog govorio i o današnjoj popularnoj glazbi. Kazao je kako nije baš oduševljen trendovima.

- Ovo što sad čujem na radiju, to mi ne zvuči na ništa zapravo… Ne želim nikog vrijeđati, ali jednostavno to je udaranje, nekakve djevojke pjevaju aaa move your body, ovo-ono, tamo-vamo, trči, vrati se, donesi, opisao je Bare i dodao kako mu se ne sviđaju ni spotovi.

- Ono, ti spotovi su ogavni. Ne bih htio… Počet ću, onda me nitko neće moći zaustaviti i onda će biti belaja, kazao je Bare i odgovorio na pitanje o tome osjeća li tremu prije koncerta.

- Ja sam već toliko dugo na sceni da je to meni uobičajeno stanje. Sve ima svoju ljepotu i svoju ružnu stranu. To je moj posao, to je moje zanimanje, to je moj život, to je sve što sam ja, to najviše volim, s tim se bavim i sretan sam zbog toga, istaknuo je Bare.

Inače, Bare je prošlog tjedna najavio zagrebački koncert na Top radiju, gdje je govorio i o svojoj glazbi.

- Nisam perfekcionist nego želim uvijek raditi nešto drugačije. Za mene su 'Nuspojave' perfektno snimljene, perfektno otpjevane, producirane itd. Sve je perfektno na tom albumu. Tako da nije u tome spika. Priča je u tome da se ja ne želim ponavljati. To sam toliko dugo radio i s Majkama 80-ih, 90-ih, s Plaćenicima je ipak bilo malo šaroliko, rekao je glazbenik i dodao:

- Kada sam počeo raditi ovo treće životno doba – ovo je do sada najbolje što radim. Znam da ljudi obožavaju neke pjesme iz starina, ali mislim da će ovo sada, od 'Teških boja', 'Nuspojava' i sljedeći album i onda još jedan album - mislim da će to ostati zabilježeno kao nešto najbolje.

Na pitanje može li se zamisliti da više nikada ne nastupa i da se isključivo posveti autorskom radu, rekao je:

- Mislim da bih se mogao zamisliti, ali da bi svakako došao taj trenutak kada bih rekao: 'hoću jedan koncert!“

