Barbara i Lukas Nola ponosno pozirali na Cvjetnom uz fotografiju kćeri Mare

Uz zvuke uličnih svirača Public Hit Factory i El Chandrita sinoć je na Cvjetnom trgu u Zagrebu otvorena izložba Under Construction koja fotografski priča o uličnoj modi pod građevinskim skelama ranjenog Zagreba. I doista, moda je sinoć cvjetala ovim trgom. Na poziv autorica izložbe, fotografkinja Ane i Slavice Josipović, uzvanici su došli na ”stylish minglanje” odjeveni u svoje omiljene kombinacije, a zbog pandemijskog života takva odjeća dugo je čekala u ormaru. Umjesto lajkanja na Instagramu pred opusom od 15 fotografija okupili su se brojni uzvanici među kojima su bila eminentna modna imena, ali i stilizirani prolaznici koji su najčešći fokus ovih fotografkinja.

Poseban gost na izložbi bila je 93-godišnja fotografkinja Slavka Pavić koja je svojim objektivom zabilježila nekoliko zanimljivo odjevenih uzvanika. Među njima se našla i rijetko u javnosti viđena Lada Tedeschi Fiorio koja je rado pozirala ovoj legendarnoj fotografkinji. Ladina majka, gđa Đurđa Tedeschi, koja u domaćoj javnosti nosi titulu ikone stila, jedna je od osoba čija je fotografija prikazana na izložbi Under Construction. Ovaj put na izloženoj fotografiji otkrila je svoju novu ljubav ka argentinskom tangu. Među portretiranim osobama su i liječnik i influencer Natko Beck, nagrađen za komunikatora godine u 2020., arhitektica Petra Sučić Roje, akademski slikari Paulina Jazvić i Davor Dmitrović, legendarna Pipi djevojka i Miss 1982. atraktivna Ana Sasso. Pokrovitelji izložbe su Arena Centar i Bioderma, a izložba Under Construction postavljena je do kraja lipnja.

Osim na Cvjetnom trgu može se pogledati i u Arena Centru. Svojim veselim mladenačkim outfitom, posebnu pažnju je privukla fotografija na kojoj je studentica novih medija Mara Nola ispred koje su rado pozirali njezini roditelji glumica Barbara Nola i redatelj Lukas Nola.