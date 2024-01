ANKETA Tko će ući u finale The Voicea? Odaberite svog favorita

U popularnom glazbenom showu The Voice prošlog je tjedna došlo do ispadanja polovice kandidata od ukupno njih 16, a natjecanje je nastavilo u sljedeći krug – polufinale njih osam.

The Voice Hrvatska prošle je subote u večernjem terminu na programu HRT-a izravno iz čak dva studija donio uzbudljive nastupe uz mnogo želja. U polufinalu koje je na rasporedu ove subote, 20. siječnja ostalo je samo osam mjesta. Ako se prisjetimo, prošla je emisija počela zajedničkim nastupom svih šesnaestero mladih i talentiranih kandidata koji su izveli pjesmu 'I Gotta Feeling' (The Black Eyed Peas) uz snažnu i glasnu podršku publike i navijača.

Mentori Vanna, Gobac, Urban i Dino odlučili su u dvoboj fazi natjecanja tko je šesnaestero najboljih natjecatelja ove sezone. Odluka naravno nije bila sam na njima da odluče tko ide u polufinale ovog popularnog natjecanja, jer iz svakoga od četiri tima, jednoga natjecatelja biraju TV gledatelji svojim pozivima, a jednoga mentori. Bit će uzbudljivo i neizvjesno do posljednjeg trena. Svi će nastupiti „uživo“ u izravnom prijenosu uz pratnju izvrsnih glazbenika te uz glasnu podršku navijača i publike u studiju. Čekaju nas iznimno talentirani mladi ljudi, vrhunske izvedbe inozemnih i domaćih pjesama i, naravno, odabir onih koji prolaze u finale po izboru TV gledateljstva i mentora.

Gledatelji i žiri odlučili su da u polufinale ide ovih osmero natjecatelja: Natali Radovčić, Jakov Peruško Rihtar, Sandro Bjelanović, Luka Novokmet, Martin Kosovec, Sergej Božić, Ana Širić i Toni Šimonović.

Martin Kosovec zapjevao je Tvoja zemlja, hit Vice Vukova.

"Martin je sasvim sigurno najveći kuler ovogodišnjeg Božića, ali ja mislim i sve četiri sezone zajedno. A 18 mu je godina tek. No, kod takvih kulera koji ovako pjevaju, ja sam uvjerena da tinja jedna vatra duboko negdje. Ja sam smatrala da je pravi trenutak da ju se malo raspiri i da je ova pjesma idealna za potpaljivanje vatrice. I ne čujemo ju često, vjerojatno zato što nema pjevača koji ju mogu otpjevati. I sad ja neću opet trubiti koliko malo Martin ima godina. Na kraju se sve svodi na to ili jesi ili nisi, a ti, Martine, moj, jesi - od prvog do zadnjeg tona", komentirala je nastup Vanna.

Sergej Božić oduševio je izvedbom pjesme Ima neka tajna veza.

"Razmišljam tjednima, danima. Od kad se Sergej pojavio u The Voiceu toliko analiza je napisano, užarile su se tipkovnice sve uzduž i preko, netko ovako, onako, s ove strane, neko ovako. Svi načelno imaju pravo, jer svi imaju želju nešto reći. Ja sad tu više ne bih ništa svojim riječima dodavala. Ja iskreno vjerujem da se Sergej osjeća srcem i ja tu više ne znam što bih rekla pametno", rekla je Vanna nakon nastupa.

Luka Novokmet pjevao je Gibonnijevu Lažu fotografije. On je zadnji iz tima Davora Gopca.

"Luka jako dobro, svjetski, najbolje u svemiru igra nogomet. A jedino što bolje radi od toga je pjeva. Navodno, priča se u kuloarima, da je upisao mačevanje i da je krenuo na košarku. Luka, bio si odličan, baš fino, čisto i sigurno", poručio je Gobac.

Sandro Bjelanović, koji je izveo Psycho Killer američkog benda Talking Heads.

"Kaj da velimo, kako je rekao moj kolega, cijenjeni Dino, kad je rekao, kad je dao izjavu, tako i ti isto znaš - kao da je tvoj koncert, kao da ovo nije natjecanje, znaš. I mogu ti reći ono što sam oduvijek znao i uvijek tvrdio i danas odgovorno tvrdim - dobra terapija je majka uspjeha", rekao je Gobac.

Treća natjecateljica iz tima Dine Jelusića bila je Natali Radovčić. Izvela je pjesmu Dođi Parnog valjka.

Nju je Dino u prošloj emisiji preuzeo iz Urbanovog tima. "Kakva izvedba, bravo Natali. Hvala. Bila si na rubu suza, vidio sam te, molio sam se za tebe i za sebe jer ti si ja danas. Nemam što za reći. Wow", rekao je Dino.

Jakov Peruško Rihtar, koji je otpjevao Samo pričaj, pjesmu Zdravka Čolića.

"Nemam baš komentara, dirnulo me ovo iz više razloga. Prvenstveno zato što smatram da publika nije dovoljno shvatila da si jak. I čekao sam ovo da se Jakov pokaže u punom potencijalu i dobio sam to. Razvalio si", rekao je Dino.

Toni Šimonović zapjevao je Tears in Heaven Erica Claptona.

"Toni mi se uvijek čini super, tako mi se čini i večeras. Teško mi reći, on je zapravo toliko specifičan da postoje pjesme, postoje neke pjesme koje mu jednostavno ne legnu i ne isplati se uopće gnjaviti zapravo s njima. Ako mu nešto legne, onda je to najbolje na svijetu. Tako da, meni je u svakom slučaju užitak sa svima bilo raditi, a bilo mi je velika čast družiti se i provoditi vrijeme s ovakvim ljudima kao što je Toni", istaknuo je Urban.

Zadnja iz Urbanovog tima je Ana Širić. Ona je zapjevala pjesmu Dušo Moja Kemala Montena.

"Ispada da su bolji pjevači ovi koji se ne bave profesionalno pjevanjem nego mi. Daje sve od sebe na svakoj probi bez obzira koliko je ljudi pred njom. Čudesno je ovo", rekao je Urban.

