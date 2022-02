Anja (38) iz 'Ljubavi na selu' preminula od trovanja monoksidom: 'Svi smo u šoku'

Nova Gradiška zavijena je u crno nakon što su noćas u obiteljskoj kući pronađena dva beživotna tijela. Uzrok smrti najvjerojatnije je trovanje ugljičnim monoksidom, a kako pišu 24 sata, preminuli su Tihomir Kmezić (40) i njegova prijateljica Anja Boronjek (38).

Anja je široj javnosti poznata po sudjelovanju u RTL-ovom showu "Ljubav je na selu" gdje se zaljubila u Alojza Kanceljaka toliko da da je zbog njega ulazila u sukobe s drugim kandidatkinjama. Jednom prilikom ih je pošteno isprepadala mašući nožem tijekom rasprave, što su mnogi protumačili kao prijetnju. Čini se da se Lojzek Anje, s druge strane, pribojavao pa joj je prvo povlađivao i tvrdio da joj uzvraća osjećaje, a onda je prvom prilikom izbacio s farme. Lojzek je na kraju ljubav pronašao nakon što su se kamere ugasile, te je trenutno oženjen i ima dijete, dok Anja nije baš imala sreće u ljubavi.

Foto: RTL/Screenshot

Anja je prije dvije godine svjedočila i ubojstvu u Slakovcima kod Vinkovaca, kada je njen nevjenčani suprug Jozo Livaja usmrtio njihovu prijateljicu Ž.J. Čini se da su Kmezić i Boronjek preminuli zbog neispravne peći na pelet, a to je potvrdila i policija u svom priopćenju.

- U Novoj Gradiški, u Ulici M. Jurić Zagorke, u subotu, oko 17.30 sati, u obiteljskoj kući, pronađena su dva mrtva tijela (muškarac rođ. 1982. i žena rođ. 1984.). Pregledom mrtvih tijela nisu uočeni tragovi nasilja. Očevid je obavljen u zajedničkoj suradnji Županijskog državnog odvjetništva, policije i inspektora zaštite od požara, kojim je utvrđeno da je u vremenu od 3. do 5. veljače, uslijed neispravnosti instalacija peći na kruta goriva, došlo do istjecanja plina ugljičnog monoksida u prostorije obiteljske kuće, trovanja i smrti dvije osobe – stoji u priopćenju.

- Svi u ulici smo u šoku. Tiho nam je bio jako dobar susjed, spreman uvijek pomoći. Tu subotu navečer izašli smo pred kuće kada smo vidjeli policiju, nije nam bilo jasno što se događa. Nažalost rečeno nam je da je u kući pronađen mrtav naš susjed i jedna žena – rekla je za 24 sata Zlata Pazman, prva susjeda nesretnog mladog čovjeka.

- Sestra mu živi i radi u Engleskoj. Kako se nekoliko dana nije čula s bratom rekla je svojoj kćerki da ode vidjeti što je s ujakom. Nećakinja ga je zvala mobitelom, ali joj se on nije odgovarao. Odlučila je sa svojim dečkom i njegovim ocem otići do kuće. Kada su došli do ulaznih vrata ponovo je nazvala ujaka, čuli su da mobitel zvoni iza zaključanih vrata. Otac njenog dečka odlučio je provaliti vrata. Kada su ušli pronašli su mrtvog Tihomira Kmezića, ali on nije bio jedini u susjednoj sobi pronašli su mrtvu mladu ženu. Pozvali su policiju koja je uskoro stigla, a kasnije su stigli i iz krim policije iz Zagreba – ispričao je susjed, dodavši da mu je susjed koji živio u kući prije Kmezićevih rekao da je posljednji puta svjetlo i dim iz dimnjaka vidio u subotu, tjedan dana prije nego su oni pronađeni mrtvi.

