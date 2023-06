Anja Alavanja Viljevac objavila fotku u bikiniju pa se našalila na svoj račun, pratitelji: 'Savršena si'

Hrvatska voditeljica Anja Alavanja Viljevac još je jedna od poznatih dama koje su ovaj produženi vikend odlučile iskoristiti za kupanje u moru, a to je pokazala i na društvenim mrežama. Naime, Anja je objavila fotografiju u kupaćem kostimu, a u opisu se našalila na vlastiti račun te nasmijala svoje pratitelje.

- Kava crna, bijela koža, svijetlim sve do Portoroža. Zapratite me za još inspirativnih captiona - napisala je Anja koja je pozirala u kafiću blizu mora sa šalicom kave u ruci i u plavom bikiniju. Nosila je i sunčane naočale, a kombinaciji ej dodala i mornarsku košulju.

Njezini pratitelji u komentarima su ipak hvalili samo njen izgled.''Anja, ne stariš'', ''Savršena si'', pisali su joj.

Inače, Anja na društvenim mrežama često voli dijeliti svoja iskustva i dogodovštine koje doživi, a sve to proživljava sa svojim suprugom, ekonomistom i nogometnim trenerom Vedranom Viljevcem, za kojeg se udala 2021. godine, pet mjeseci nakon što je na svijet stigao njihov sin Dan.

Njih dvoje za Novu godinu su putovali u New York, a Anja je i tada podijelila svoje doživljaje.

VEZANI ČLANCI:

- Malo dojmova iz NYC ako netko misli preko bare uskoro…Da vjerujemo u znakove, pobjegli bi iz aviona. U Helsinkiju, prije polijetanja preko Atlantika, rekli su nam da kasnimo jer popravljaju hidrauliku na avionu. Tako da smo propustili NBA tekmu i NY Knickse, ali bar smo stigli… Ono što me svaki put iznenadi u Americi, je njihova susretljivost i ljubaznost. Svi se ponašaju kao da su odmalena sanjali baš o poslu carinika/prodavača karata na Broadwayu/službenika u subwayu. Ono što me ovaj put neugodno iznenadilo su cijene koje su otišle u nebo (kava 6, pivo 11, pizza 25-30$). I moj savjet, uz dobru organizaciju, četiri puna dana su idealka, jer tamo vas noge tjeraju da budete na cesti do zadnjeg atoma snage. A grad koji ne spava stvarno iscrpi, jer ne znate što bi prije gledali; arhitekturu, ljude, aute, izloge, muzeje…ali New York nikad ne razočara, samo očara - napisala je voditeljica pored kompilacije fotografija i videa iz magičnog grada.

Dodajmo da voditeljica iza sebe ima propali brak s glazbenikom Željkom Romcem, s kojim ima još dvojicu sinova, a razvod su od javnosti uspjeli sakriti čak godinu dana.

VIDEO Nina Violić ispričala Ciganoviću je li ikada ulogu dobila preko kreveta i što misli o tome