Andreja puna zamjerki za Damirovu večeru: 'Meso je bilo previše začinjeno, a gljive bljutave'

Drugi dan u 'Večeri za 5 na selu' u Koprivnici i okolici kandidate je ugostio IT-jevac Damir iz Đurđevca, koji je gostima pripremio predjelo naziva Sjećanja, glavno jelo Pijani grill i desert Čokoladni boom. Današnjom je večerom najviše bila razočarana Andreja, kojoj se nije svidjelo predjelo, prigovorila je i glavnom jelu, a ni desert joj nije bio po volji. Ostali gosti bili su zadovoljni, Damira su ocijenili s dvije devetke i desetkom dok je Andreja dala nisku šesticu te je Damir osvojio 34 boda koja mu, nažalost, nisu dovoljna za prelazak u vodstvo.

Na putu do Damira Rea je pričala ekipi da sigurno neće ostati gladni. „Ja ti došla doma i vodim ti goste“, rekla je kad su stigli i dodala da je Damir bio smotan, ali simpatičan, kako je i očekivala. Domaćin im je za aperitiv ponudio kupinovo vino, što se svima bilo u redu osim Andreji, koja nije baš ljubiteljica kupinova vina pa je bila razočarana. Kad su sjeli za stol, domaćin je svima natočio vino, nazdravili su, a potom je iznio predjelo - jeger, sir i vrhnje i rajčice. „To je samo trebalo staviti na tanjur, i to je to - malo me to razočaralo, prejednostavno ipak“, komentirala je Andreja, a kad je probala, bilo joj je i previše slano dok je Mirku sve bilo fino i super okusa.

Foto: RTL Za glavno jelo Damir je poslužio vratinu s roštilja koja je bila marinirana u vinu uz gljive. „Kad sam to vidjela, bila sam u šoku jer nije bilo apsolutno nikakve dekoracije“, rekla je Andreja, a i Marku je također falilo malo boja. Kad su kušali, Andreja je komentirala da joj je meso bilo previše začinjeno, a gljive bljutave, no Marku nije: „Bilo je jako finog okusa, crno vino nije se toliko osjetilo, dalo je mesu sočnost.“ Rea je također bila ugodno iznenađena okusima.

Damir je na kraju poslužio kremu od čokolade s malinama u čaši uz desertno vino, a Andreji je konačno nešto bilo lijepo servirano. „Spoj čokolade i maline meni je bio odličan jer to oboje volim, a i Damir je to dobro kombinirao, lagani desert“, rekao je Marko, a Rei je bio odličan s obzirom na to da je to Damirov prvi desert. Andreja ne voli ni čokoladu pa je pojela samo maline s vrha, no i za to je imala neke zamjerke: „Maline su mi išle malo za zube jer nisu baš bile pripremljene po mom ukusu - najbolji dio bila je malina na vrhu deserta.“

Foto: RTL Nakon darova stigao je Damirov prijatelj Matija Vogrinčić. „Svaka čast gospodinu koji nas je vratio u vrijeme Turaka i objasnio nam zašto ih i danas zovu picoki“, rekla je Andreja, koju je oduševilo iznenađenje, kao i ostale goste. Mirko je Damirovu večeru ocijenio desetkom zato što mu je sve bilo super, Marko je dao devetku jer je nedostajalo boja u glavnom jelu, Rea je supruga ocijenila također devetkom jer joj je bila u rangu s Andrejinom večerom, a Andreja je Damirovu večeru ocijenila šesticom - sve joj je bilo previše jednostavno, bez dekoracije, a i jela joj nisu bila finog okusa.

Foto: RTL

