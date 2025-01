Andrea iz 'Braka na prvu' otvorila muzej kakav ne postoji nigdje u svijetu

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu‘, Andrea Golubić pokrenula je vlastiti biznis. Osnivačica je "HaHaHousea", prvog muzeja na svijetu posvećenog isključivo smijehu. Muzej se nalazi u Gajevoj ulici u Zagrebu, a svoja vrata za posjetitelje otvara u subotu.

– Radila sam u životu svakojake poslove, no u jednom trenutku sam se zasitila i počela razmišljati o tome što dalje. I onda mi je odjednom došla inspiracija. Slika mene u osnovnoj školi kako se previše smijem i moram sjediti u magarećoj klupi jer zabavljam sve oko sebe – govori nam Andrea Golubić, osnivačica ovog muzeja, kojoj je glavni cilj liječiti ljude smijehom i restartati ih na neke "ispravne postavke". U moru loših vijesti i crne kronike, za otvorenje je izabrala baš siječanj, poznat kao i "najdepresivniji mjesec u godini". Od početne ideje do njezine realizacije prošle su tri godine. Cijeli projekt osmišljen je u suradnji s domaćim i inozemnim dizajnerima, arhitektima, umjetnicima i stručnjacima koji su osigurali da "Hahahouse" bude prilagođen svim uzrastima, od mališana pa sve do umirovljenika, kazala je Andrea. Cijena ulaznica za odrasle osobe bit će 12 eura, za učenike i studente 9 eura, umirovljenici isto 9, osobe sa invaliditetom 8 eura, obiteljska (2+2) je 35 eura, a za djecu do pet godina ulaz je besplatan.

GALERIJA: Ove svjetske zvijezde ne srame se govoriti o vjeri! Promijenila je njihove živote

– I lokalno stanovništvo i turisti naći će nešto čemu će se moći nasmijati. Cijeli muzejski prostor koncipiran je kao jedno iskustvo, gdje će se pokušati evocirati emocije i u kojem ćete vi zapravo postati dio izložbe. Sve je interaktivno i, za razliku od klasičnih muzeja, mi pozivamo na sudjelovanje, skakanje, trčanje, pjevanje... – ističe Golubić. Skener radosti mjeri vašu sreću na ulasku u muzej te nakon obilaska, dodaje Andrea i napominje kako će im to biti test jesu li uspjeli u namjeri razveseljivanja posjetitelja. Ulaskom u 450 kvadrata na dvije etaže prostire se osam različitih zona: tunela, smijeha, izazova, uljepšavanja, zvuka, kina te okrepe i druženja. Tu je i spa zona, u kojoj se posjetitelji mogu odmoriti ležeći na krevetu od čavala, a u susjednoj prostoriji očekuje vas "Prdomat" i nastup kokošjeg zbora.

A ako ipak želite sami nastupati i stati za mikrofon, oduševit će vas karaoke, koje će transformirati vaš glas. U ormar sobi, pak, možete isprobati kartonske haljine i fotografirati novu objavu za društvene mreže. Tu je i "Sumo arena", za koju morate navući odijela te držati u zagrljaju protivnika sve dok se ne preda. A oni koji nisu ljubitelji takvih fizičkih aktivnosti mogu sjesti u kino, uzeti svježe kokice te guštati u filmskim remek-djelima najpoznatijeg komičara svih vremena Charlieja Chaplina. Izložbeni prostor je i edukativnog karaktera pa će posjetitelji i naučiti ponešto o samom humoru, njegovu zabranjivanju, ali i njegovim vrstama: tjelesnom, opservacijskom, apsurdnom, toaletnom...

Podsjetimo, Podsjećamo, kandidati druge sezone showa ‘Brak na prvu’ Andrea Golubić i Mislav Pajdaković kada su se zaljubili ‘na prvu’. Zajedno su već četiri godine, a da njihova ljubav samo raste govori i činjenica da su božićne blagdane dočekali u krugu najuže obitelji.

Andrea i Mislav gledateljima su se učinili kao par koji je otvorena srca ušao u emisiju, s ciljem da upoznaju partnera s kojim će ga spojiti stručnjaci i da će se potruditi maksimalno da u tome uspiju.

Par je prošle godine krenuo s uređivanjem zajedničke kuće. “Ne postoji pravi trenutak za ništa, planovi i Excel tablice padaju u vodu jer sve što imamo je sada i ovdje i zato se samo treba odvažiti, baciti na glavu. Koliko god da je inicijalno nevjerojatan i strašan taj osjeća u prvom trenutku, već u drugom krene otvarati neke potpuno nove dimenzije”, napisala je Andrea na Instagramu na samom početku njihovih radova.