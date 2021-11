Anđa Marić objavila video u kojem hoda sa štakom: 'Pobijedila sam sram, nije mi pala kruna s glave'

Pjevačica i spisateljica Anđa Marić (44) podijelila je video na svojem YouTube kanalu u kojem hoda uz pomoć štake. Anđa se inače već godinama bori s multiplom, a sada je kako kaže odlučila pobijediti svoj sram.

- Kako sam pobijedila sram i nije mi pala kruna s glave – pogledajte u videu. Nikada nisam prikazivala kako hodam jer me bilo sram, bilo me sram da padam, da trebam pomoć,da sam bolesna, da mi se zavrti bla bla- napisala je Anđa na Twitteru. Video koji je snimljen u SAD-u. Spisateljica je odlučila pobijediti sram i pokazati pratiteljima da je to ona, a u videu se također pojavila i njezina prijateljica.

-Sram je vrlo ljudska kvaliteta ali vrlo toksična. Svijet promovira savršenstvo nikada nismo dovoljno dobri, dovoljno uspješni, dovoljno bogati, dovoljno zgodni, dovoljno mladi… Umjesto savršenstva trebalo bi promovirati ranjivost- dodala je Anđa.

Inače, Anđi je prije deset godina dijagnosticirana multipla skleroza, a nakon potvrde liječnici su joj davali najgore rezultate. Iako su ju uvjeravali da će joj od tog trenutka biti samo gore, Anđa se nikada nije predala i niti je dopustila da joj autoimuna bolest odredi život.

