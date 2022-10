Američka avantura domaće glumice: 'Oduvijek sam željela vidjeti crvene krajolike koji krase taj dio Amerike'

Nacionalni park Arches jedan je od 58 nacionalnih parkova u Sjedinjenim Američkim Državama, a smjestio se u Saveznoj Državi Utah. S više od 2000 prirodnih lukova, divovskih stijena i kupola, Arches, koji je dobio ime upravo po lukovima (eng. arches), mjesto je koje oduzima dah.

Smješten na jugoistoku savezne države, u neposrednoj blizini grada Moab, već godinama privlači avanturiste i turiste iz svih dijelova svijeta. Milijuni godina raznih vremenskih utjecaja i erozije oblikovale su ovaj krajolik koji se još uvijek mijenja, a čarima ovog uistinu spektakularnog mjesta nije odoljela ni glumica Petra Kurtela koja je Utah posjetila u društvu prijateljica koje je prije nekoliko godina upoznala preko društvenih mreža. Spojili su ih isti interesi, a danas često putuju zajedno.

- Putovala sam s tri kolegice u Salt Lake City pa smo odlučile produljiti boravak i zaputiti se na mini road trip. Nacionalni park Arches bila je jedna od najbližih atraktivnih destinacija i ta je odluka ispala pun pogodak. Oduvijek sam željela vidjeti crvene krajolike koji krase taj dio Amerike - priča Petra te se prisjeća stresnog razdoblja prije putovanja budući da su tada za ulazak u Ameriku bile stroge epidemiološke mjere, a i sam let trajao je dugo s presjedanjima u nekoliko gradova.

- Putovanje do odredišta bilo je najstresniji dio. Tada su još uvijek bile potrebne vize i PCR test, a najviše glavobolje zadavalo je to što nije bilo dopušteno ući u Ameriku ako ste dva tjedna ranije bili unutar schengenske zone. Srećom, postojao je let iz Dubrovnika, zadnji u toj sezoni. Putovali smo Zagreb - Dubrovnik - New York - Salt Lake City, a u New Yorku smo i prespavali.

Foto: Privatna arhiva Park je otvoren tijekom cijele godine, ali je i dalje popularan među turistima tijekom proljeća i jeseni, jer su temperature pogodne za planinarenje, a ako ste pak ljubitelji hladnoće, Arches možete posjetiti i za vrijeme zime kada snijeg veličanstveno blista na crvenom pejzažu. Petra je s društvom Arches posjetila u listopadu prošle godine. Tri dana su provele u Salt Lake Cityju, a potom tri dana oko Archesa i Park Cityja.

- Prijateljice koje su bile sa mnom na ovom putovanju sam upoznala prije par godina preko društvenih mreža. Povezali su nas zajednički interesi i danas često putujemo zajedno. Iako putovanja uvijek organiziram sama, mislim da ću u budućnosti više naginjati agencijama - govori Petra te otkriva da su bile smještene u nekoliko hotela i jednom motelu.

Nacionalni park sastoji se od brojnih nepravilnih kamenih stupova, raznih oblika i veličina, lukovi premošćuju otvore u stijenama, a najduži na svijetu zove se Landscape Arch koji svojim oblikom nalikuje na veliku traku od kamena. Prirodne tvorevine po kojima je park i dobio ime oblikovane su od pješčenjaka, odnosno zrnca kvarca koja su međusobno povezana kalcijevim karbonatom koja su potom ‘’presvučena’’ željeznim spojevima koji daju prepoznatljivu boju ovom krajoliku.

Zanimljivo je i kako su lukovi i stupovi nastali upravo zato što pješčenjak leži na debelom sloju soli. Kamen se s vremenom širi i puca pa tako nastaju brojne pukotine koje se zbog prodiranja vode šire te tako nastaju lukovi, prava remek-djela prirode.

- U park smo (ne svojom voljom) stigle tek kasno popodne, tako da je čak i ulaz bio slobodan. Popele smo se svojim unajmljenim terencem i tih nekoliko sati do sutona i mraka provele na vidikovcima. Šetale smo i upijale ljepotu, ali pravo planinarenje nismo odradile. S obzirom na to da smo došle kasno, nije bilo gotovo nikoga. Bila je predivna tišina. Čak ni u gradiću Moab nisu bile velike gužve. Temperature su bile savršene, za kratke rukave i jaknu - objašnjava glumica.

Unatoč nimalo gostoljubivoj klimi, unutar Nacionalnog parka nalazi se i (dosta) zelenila poput paprati, orhideja i smreka, ali nezaobilaznih kaktusa koji su se poput zelenih trofeja u beskrajnom crvenilu uspješno prilagodili svim pustinjskim uvjetima. Lišće bilja i kaktusa obično je puno sitnih bodlji i tvrde je kože koja sprječava gubitak za život neophodne tekućine, a unatoč surovoj prirodi i okruženju park je ipak nastanjen i nekim životinjskim vrstama pa čete tako šetajući naići na guštere, lisice, orlove, vjeverice, pume i šišmiše, a čiji život i aktivnosti diktiraju godišnja doba i vremenski uvjeti.

- Gdje god se okrenete ostajete bez daha, to je ljepota kakva se rijetko viđa. Mrak smo dočekale gledajući u dio koji se zove Fiery Furnace, prostor labirinata izgrađenih od uskih stupova i stijena. Bila je to čista magija! - govori glumica.

Iako nisu probale adrenalinske aktivnosti poput rock climbinga, Petra kaže kako nisu ostale zakinute ni za jedan doživljaj.

- Cijelo putovanje bilo je spontano, tako da smo se vodile samo svojim nogama i autom (ipak je to Amerika). Imale smo malo vremena, ali ne osjećamo da smo brzale ili da smo ostale zakinute za doživljaj.

Osim Salt Lake Cityja i Archesa posjetile su i gradić Park City koji je osobito lijep i čaroban u jesen.

- Posjetile smo i Park City. Predivan gradić koji je osim skijaške destinacije, poznat i po Sundance Film Festivalu. Pogodili smo pravo vrijeme za posjet, jer je priroda u jesen tamo čarobna.

Foto: Privatna arhiva Svi koji posjete Ameriku često imaju zamjerku na hranu, uz zemlju se uvijek veže brza, pomalo bezlična hrana koja nije osobito zdrava, a na ovom putovanju djevojke su se trudile jesti maksimalno zdravo.

- Jedna od suputnica je na vrlo striktnoj, zdravoj prehrani pa smo se maksimalno trudile ići joj u susret. Nije bilo teško pronaći zdrave salate i juhe. O porijeklu namirnica mogli bismo diskutirati, ali mogu reći da smo jele zdravo i ukusno. Moje iskustvo jest da u Americi bez problema možete izmijeniti sadržaj obroka u meniju, gotovo do neprepoznatljivosti, a da vas nitko ne gleda s čuđenjem - ističe Petra te otkriva savjet za sve koji planiraju posjetiti Nacionalni park Arches.

- Pripremite se bolje od nas. Uzmite si par dana i uživajte! Smještaj ćete lako pronaći u šarmantnom gradiću Moab!

Osim Savezne Države Utah, glumica je 2008. godine posjetila i New York za koji kaže da je drugačiji od ostatka Amerike.

- New York je daleko i potpuno drugačiji od ostatka Amerike. Bilo mi je lijepo, ali nije me oduševio poput recimo Tokija. Voljela bih puno više putovati po unutrašnjosti zemlje. Tamo je pravo blago Amerike, u prirodi.

Petrin Instagram profil prepun je odličnih fotografija, a naročito se ističu one s putovanja što pokazuju i fotografije nastale na ovom putovanju.

- Obožavam fotografirati, ali smatram da sama fotografija nije dovoljna i zato se na društvenim mrežama trudim biti od koristi i dijeliti svoja iskustva vezana za putovanja, ali i druge teme. Kada sam ispred objektiva, najčešće me snima moj partner, koji ima dobro oko i znanje vezano uz fotografiju - govori Petra koja je velika ljubiteljica putovanja.

- Uzbuđenje, širenje vidika, ali možda najvažnije jest to kako vrijeme, koje je naša najdragocjenija valuta, teče za trajanja putovanja. Znate ono kad ste tri dana na putu, a imate osjećaj da ste već dva tjedna udaljeni od svakodnevice? E to. To je pravo bogatstvo - ističe glumica.

Trudi se barem jednom godišnje posjetiti neku novu destinaciju, ali često to bude i više pa je tako prošle godine uz putovanje u Utah posjetila Atenu i ‘’najsretnije mjesto na svijetu’’, kako mu često tepaju, Disneyland u Parizu. Naravno, u planu ima i neke nove destinacije, a otkrila nam je i koja joj je lokacija koju je posjetila omiljena.

- Bitno mi je da je osoba s kojom putujem organizirana, ali opet onako ‘’easy going’’. Voljela bih uskoro s partnerom i djetetom posjetiti Amsterdam, a tijekom zime i neku topliju destinaciju - kaže Petra te ističe kako joj je omiljena lokacija koju je do sada posjetila, bez premca - Japan.

VIDEO Ljubavna priča kraljice Elizabete i princa Philipa jedna je od najljepših, nisu im presudili ni brojni skandali