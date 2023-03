Alen Islamović o unucima i privatnom životu: 'Oni su mi jedini izvor energije za koncerte'

Glazbenik Alen Islamović (65) gostovao je u najnovijoj HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma" gdje je pričao o karijeri, ali i obitelji i unucima. Bosanskohercegovački rock-pjevač nekadašnji je član rock-grupa Divlje jagode i Bijelo dugme. S Divljim jagodama je još 1982. izdao pjesmu "Motori" koja je hit još dan danas, a objavljena je na istoimenom albumu.

- Pjesma 'Motori'... Nema generacije mladih tko je ne zna i rado je slušaju, tim mladim klincima je to prva faza u životu kada shvate što je glazba i kakva je glazba - kazao je o pjesmi Islamović i dodao da je pisao sve tekstove s tog albuma, svirao bas gitaru i otpjevao cijeli album, zbog čega mu je baš on jedan od najdražih.

Alen Islamović pjevačem Bijelog dugmeta je postao početkom 1986. godine, nakon razlaza s Divljim jagodama.

- To je bila jedna moja prekretnica, izazov, baviti se 'hard rockom' u tom periodu, taj trenutak sam iskoristio, kao profesionalac sam se uklopio, izbacili smo prekrasne albume koji su se prodavali u velikim tiražama. I dan danas je 'Hajdemo u planine' aktualna. I u Italiji, Austriji, Švicarskoj, čuje se ta pjesma kad odem na skijalište jer tamo ima dosta naših ljudi - kazao je.

A progovorio je pjevač i o balansu između obitelji, privatnog života i glazbe.

- Velika je to borba, sportski sam tip pa sam se znao boriti s tim, sad kad imam unučad, moram imati još veću kondiciju. Svaki drugi, treći dan kad mi dođu unuci, otkrivaju mi neke nove signale, otkrijem neke nove riječi, novu priču, fasciniraju me iz dana u dan. Bili su na skijanju, njihovo ponašanje na snijegu me oduševilo. Oni su mi jedini izvor energije za koncerte - ispričao je Alen.

Osim glazbom, polako se bavi i poduzetništvom pa je posadio 1800 stabala lješnjaka kraj Bihaća.

- Kad zemlju ne obrađuješ, onda je svačija, a čim je obrađuješ, onda je nečija. Zemlja je stajala godinama, došao sam sa suprugom na ideju da sadnice lijeske posadimo kraj rijeke Une. Plantaža je uspjela, kroz koju godinu ćemo imati na tone lješnjaka, a ne na kilograme - rekao je za kraj.

Inače, u siječnju je pjevač predstavio novu pjesmu naziva "Sudnji dan".

VIDEO Thompson i Danijela dobili su crkveno poništenje braka, a s Grašom je u vezi bila 24 godine