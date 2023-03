U dobi od 56 godina preminuo Steve Mackey, basist slavnog britanskog benda Pulp

Glazbenik Steve Mackey, basist popularnog britanskog benda Pulp preminuo je u dobi od 56 godina, javlja The Guardian. Njegova supruga Katie Grand, vijest je objavila na njegovom Instagram profilu gdje je napisala da je "šokirana i shrvana".

- Nakon tri mjeseca u bolnici, boreći se svom snagom i odlučnošću, šokirani smo i shrvani što smo se oprostili od mog briljantnog, prelijepog supruga, Stevea Mackeyja. Steve je umro danas, to je gubitak koji je ostavio mene, njegovog sina Marleyja, roditelje Kath i Paula, sestru Michelle i mnoge prijatelje slomljenog srca - napisala je njegova supruga Katie u emotivnoj poruci na Instagramu.

Legendarni bend iz Sheffielda objavio je vijest o Mackeyjevoj smrti danas i na svom službenom Twitteru profilu. Objava je popraćena fotografijom preminulog glazbenika kako šeta kroz planinski krajolik okrenut leđima kameri.

- Naš voljeni prijatelj i basist Steve Mackey preminuo je jutros. Naše su misli s njegovom obitelji i voljenima - stoji u opisu.

Our beloved friend & bass player Steve Mackey passed away this morning. Our thoughts are with his family & loved ones. Safe travels, Steve.

We hope to catch up with you one day. All our love xx pic.twitter.com/pickNV56Nl