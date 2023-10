Aleksandra Prijović došla u Sarajevo s timom od 65 ljudi i potrošila 10.000 eura za hotel

Brz obzira jeste li od onih koji već imaju kartu za koncert srpske folk zvijezde Aleksandre Prijović (28) ili na spomen njezine glazbe samo sliježete ramenima, činjenica je da je riječ oi glazbenici koja svoj posao shvaća vrlo ozbiljno, a na produkciji ne štedi. Ni kada je riječ o spotovima, ali ni koncertima. Naime, srpski mediji nazove kako je nedavno došla u Sarajevo s timom od 65 ljudi koji su zajedno doputovali u 3 autobusa. Navodno je pjevačica, kako bi svi cijelo vrijeme bili povezani, iznajmila čitav dio jednog hotela za što je, navodi se, izdvojila 10.000 eura.



U Sarajevu bi trebala pjevati tri dana: 28., 29. i 30. listopada. Najveća regionalna zvijezda napravila je ono što nikom dosad nije pošlo za rukom. Nakon što je rasprodala četiri zagrebačke Arene, otvorila je i datum za peti koncert, a da se i za ovaj koncert traži karta više najbolje govori podatak da je u prvi sat nakon objave petog koncerta već prodano 2000 ulaznica. A pjevačicu za Hrvatsku vežu posebna sjećanja:

-Kada pomislim na školu i djetinjstvo sjetim se Belog Manastira, iako sam često odlazila i kod tate u Srbiju. S obzirom na to da sam odrasla u ovoj državi, nikada nisam mogla ni zamisliti da ću se pojaviti u Dnevniku u Hrvatskoj. To mi je bilo nezamislivo. Svojim prijateljima u razredu pričala sam da će se ovo dogoditi, i mnogi mi nisu vjerovali. Znali su mi se smijati i rugati. tada sam imala 12, 13 godina i rekla sam im: "Jednog dana ćete se hvaliti da ste išli sa mnom u školu. I dalje sam u kontaktu s ljudima s kojima sam se onda družila. Imam prijateljicu koja sad živi u jednom selu pokraj Belog Manastira i s njom se i dalje družim svaki put kad dođem u Beli Manastir. Imam tamo mamu, prijatelje, kumove, rado dolazim u mjesto u kojem sam odrasla. Sve su to lijepe uspomene., kazala je nedavno Aleksandra tijekom svog gostovanja u Zagrebu i druženja s domaćim novinarima. Odala je tada i kako se slaže sa svojom svekrovom Lepom Brenom i koliko joj je ona pomogla:

- Oni (Brena i Boba) su u velikim obavezama i stalno putuju, pa se ne viđamo toliko često kao do prije godinu, dvije. S obzirom na to da završavaju neke velike projekte, mislim da ćemo češće biti skupa. Oni često prave obiteljska okupljanja. Boba voli kuhati, uživa u tome, još kada im dođemo s unukom, nema veće sreće. Brena je uvijek tu da da svaki savjet koji mi je potreban u svakom trenutku. Ona je uvijek tu. Evo, i ona mi se javila i rekla da je oduševljena petim koncertom., odala je glazbenica koja je karijeru započela kao djevojčica u showu „Zvezde granda“.

- Tamo sam bila devet godina i svi znaju da sam bila veliki radnik. Uglavnom sam radila privatne zabave. Onda sam snimila svoj prvi hit "Za nas kasno je", i nakon toga sam upoznala svoga supruga Filipa Živojinovića. Kad je došao on u moj život, sve je krenulo prema gore., rekla je.

Aleksandra je u braku s Filipom Živojinovićem I imaju četverogodišnjeg sinčića Aleksandra.