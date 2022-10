Aleksandra Dojčinović otkrila nam je kako izgleda savršen dan na jugu Francuske: Opustite se i uživajte punim plućima

Sunce, more i glamur. Tako bi se najbolje mogao opisati Saint Tropez, omiljeno odredište poznatih i slavnih na jugu Francuske. Nekada je ovo bilo skromno ribarsko selo, a onda se pojavila francuska ikona, ''plava bomba'' Brigitte Bardot koja je u Saint Tropezu snimila film ''I Bog stvori ženu'' te ovo mjesto ucrtala na svjetsku kartu omiljenih odredišta. Brigitte, koja i danas živi tamo, bila je influencerica prije svih influencerica, žena koja je bez ikakve pomoći društvenih mreža uspjela od ribarskog mjesta napraviti jahtašku meku.

Iako po mnogima skup i elitan, uspio je zadržati pravi šarm malog mediteranskog grada koji iz godine u godinu privlači brojne turiste i mnogi mu se rado vraćaju pa ne čudi što su o ovom ljetovalištu napisane pjesme i ispričane brojne priče, a da se radi o uistinu posebnoj lokaciji otkrila nam je i naša modna dizajnerica Aleksandra Dojčinović koja u Saint Tropez odlazi svake godine.

- Putujem najčešće u ljetnim mjesecima, uoči ili nakon godišnjeg u Hrvatskoj, tako da zapravo jako dobro poznajem cijeli taj kraj, za mene jedan od najljepših u Europi - priča Aleksandra koja je na jug Francuske ove godine putovala avionom, i to zbog jedne posebne prigode.

- Najjednostavnije je doći automobilom iz Italije pa zapravo u tom slučaju spajam ugodno s korisnim i najčešće otputujem tako, nakon što obavim sastanke u Milanu. Ove godine sam ipak prvi put išla avionom jer sam imala specijalan povod. Naime, prijateljica je tamo slavila rođendan, organizirala je divnu boho feštu, uz genijalnu hranu, glazbu i društvo. No, moram priznati da, zbog komocije, ipak preferiram putovati automobilom - objašnjava dizajnerica.

Kao velika ljubiteljica putovanja Aleksandra ih uvijek organizira sama budući da i inače sve voli organizirati i uvijek je sve dobro prošlo. Iako je uvijek smještena u hotelu, ove godine odsjela je kod prijateljice.

- Uvijek sam smještena u hotelima, no ovaj put sam bila u gostima kod prijateljice koja svake godine tamo provede dva mjeseca. Saint Tropez je, naime, prepun divnih vila za najam koje su vjerojatno i popularnije od hotela, čemu u prilog ide činjenica da tamo nećete pronaći niti jedan poznati hotelski lanac, već su to sve uglavnom prekrasni, mali, obiteljski hoteli.

Sam grad otkrio je u 19. stoljeću slikar Paul Signac, a ubrzo je zbog lagodnog načina života i izuzetno ugodne klime postao dom brojnih slikara, pisaca i umjetnika čiji se utjecaj, baš poput onog Brigitte Bardot, vidi i danas. Naravno, hodajući kroz uske ulice naići ćete i na brojne trgovine. Pravi raj za sve ljubitelje mode.

- Uvijek obiđem vintage dućane kojih je tamo cijelo mnoštvo i koji imaju sjajnu ponudu. Osim toga, u St. Tropezu svoje butike imaju apsolutno sve velike modne kuće, a u njima je neke zanimljive i sold out komade često puno lakše pronaći nego, primjerice, u Parizu ili Milanu, budući da su svi jako orijentirani prema kupcima i vrlo, vrlo uslužni, što u velikim metropolama često nije slučaj - govori Dojčinović.

Vieux Port, odnosno ''stara luka'' na francuskom jeziku, nalazi se u samom središtu grada i ima preko 700 vezova za jedrilice, sve vrste brodova, ali i luksuzne jahte. U blizini luke nalaze se brojni kafići, restorani i noćni klubovi smješteni u malim zgradama čije su fasade obojene u pravim mediteranskim nijansama.

- U Saint Tropez se ide zabavljati, plesati do jutra i družiti s prijateljima pa samim time i hrana treba biti jednostavna. To je malo mjesto koje odiše luksuzom i gdje god zastanete čeka vas ukusna hrana - govori Aleksandra te otkriva svoje omiljene restorane koje svakako treba posjetiti.

- Svakako oni na rivi, ali i u skrivenim uličicama, a meni omiljeni su ipak oni na poznatoj plaži Ramatuelle, koja nosi ime po istoimenom mjestu kojeg je dio i sam Saint Tropez. Najpopularniji su svakako Le Gorille, Senequier i Club 55, koji već imaju status kultnih mjesta kakav je nekoć bio L'Escale, klub koji je obožavala glumica Brigitte Bardot, jedna od prvih IT djevojaka u povijesti.

Jedan od brojnih razloga zašto je Saint Tropez jedno od omiljenijih ljetovališta svakako su predivne plaže koje slove za najljepše u Francuskoj, a mnogi će se složiti i da su među najljepšima u svijetu. Među najpoznatijima je svakako plaža Pampelonne duga oko pet kilometara i sva od savršenog bijelog pijeska. Ova popularna plaža poznata je kao živopisno mjesto za zabave s mnoštvom klubova i barova.

- A neke od najljepših jahti na svijetu žele biti usidrene upravo tu, u blizini plaže Pampelonne, odakle mogu posjetiti i neku od popularnih privatnih plaža, kakve su Tahiti Plage i Nikki Beach. Svjetski celebritiji rado zalaze u klub Byblos Hotel's Les Caves du Roy, a tu je i restoran Spoon Byblos slavnog chefa Alaina Ducassea. Zanimljivo je i da gotovo svaki restoran na plaži ima i svoj concept store, a prijateljice, koja tamo provode veći dio godine, svaki mi put na odlasku dometnu kako bi bilo sjajno jednom prilikom na nekoj od plaža predstaviti i Lei Lou cruise kolekciju - govori Aleksandra te ističe kako su plaže zaista nešto posebno, a otkriva i kakvi su Francuzi domaćini.

- Toliko lijepih ljudi, pozitivne vibracije i zabave gotovo da ne možete pronaći nigdje na svijetu. Francuzi su vrlo ponosan narod, svjestan ljepota svoje zemlje i ponude i to znaju prezentirati i naplatiti. Moja iskustva s njima kao domaćinima vrlo su ugodna, ali možda je to zato što se volim prilagoditi zemlji u kojoj jesam, upijati njihove običaje i kulturu, a to je uvijek pola puta do ugodnog boravka bilo gdje u svijetu.

Iznad grada nalazi se Citadela izgrađena u 17. stoljeću s koje puca pogled na cijeli grad, a nekada je služila za zaštitu grada te se do nje moglo doći samo pokretnim mostom. Danas je pretvorena u muzej, a svi ljubitelji povijesti tamo mogu vidjeti dio duge povijesti pomorskih aktivnosti na tom području.

- Mislim da ljudi koji nisu nikada bili tamo imaju predodžbu da je to nešto veliko, međutim Saint Tropez je dio Ramatuellea, mjestašca pod čiju kapu zapravo spadaju i sve plaže, ali je St. Tropez razvikaniji i poznatiji pa se samo mjesto rijetko spominje. Najljepše je taj arhipelag obilaziti brodom i zastajati u različitim uvalama na koktelu i kupanju - govori Aleksandra te otkriva kako izgleda njezin savršeni dan u Saint Tropezu.

- Bogati francuski doručak nakon buđenja u hotelu, a od svih koje sam obišla najdraži mi je hotel Lou Pinet. Nakon toga odlazak u grad na kavicu i druženje s prijateljima, potom plaža i ručak koji je uvijek potrebno unaprijed rezervirati. Naši ručkovi često, uz glazbu i ples, potraju do večeri, koje su pak rezervirane za neki fora kućni tulum ili izlazak u neki od popularnih restorana.

Aleksandra ima i nekoliko savjeta za sve koji planiraju posjetiti Saint Tropez, a otkrila nam je što bi svatko trebao imati u koferu kada se sprema za jug Francuske.

- Ako imate priliku, obavezno ga obiđite brodom. Sam St. Tropez je vrlo intiman, pun predivnih vila koje su dobro skrivene od očiju javnosti. Opustite se i uživajte punim plućima - poručuje dizajnerica, a potom nam je dala i poneki modni savjet.

- Francuskinje su vrlo opuštene kada je moda u pitanju, mnoge predodžbe koje o njima dobivamo iz medija su zapravo točne. A takva je posljedično i moda. To je zemlja nekih od najvećih dizajnera svih vremena, uvijek je mnoštvo onih koji tek dolaze pa je ponuda šarolika i teško se u tome snaći ako nemate izgrađen stil. Globalno, djevojke tamo njeguju neku bezvremensku klasiku, finu basic haljinu koju možete podići štiklama za večernji izlazak, make up torbica uvijek je minimalistička s naglaskom na skincare više nego na sam make up, kosa je opuštena i prirodna i zapravo se iznimno lako spakirati za put tamo. Basic stvari plus neki twist u vidu torbice ili cipela i spremne ste za svaku priliku. St. Tropez je ipak nešto drugačiji, budući da ga obilaze brojni stranci i tamo ćete zapravo na ulicama uvijek unaprijed vidjeti najnovije trendove - objašnjava Aleksandra koja na put uvijek uzme i nekoliko komada iz svoje kolekcije.

Ona na mjesečnoj bazi putuje barem jednom, često zbog poslovnih obveza odlazi u Italiju, ali i avionom do nekih daljih destinacija. Jedna od njih je i Dubai za koji kaže da joj je idealna lokacija za odmor i odličnu zabavu.

- Putovanja su najbolja škola života. Na njima, ako si otvoren i prilagodljiv, možeš najbolje izgraditi svoju osobnost, naučiti se usporediti s drugima, usvajati dobre stvari i ispravljati neke mane. Sretan je onaj koji ima priliku upoznavati svijet iz prve ruke. S druge strane, ona su mi i odmor, budući da naporno radim tijekom cijele godine, i vrlo malo vremena provedem na pravom godišnjem na moru pa su mi putovanja spas od svakodnevice i moj mali bijeg od silnih obaveza.

Za kraj bajkovitu priču o Saint Tropezu zaključili smo kako smo i započeli te Aleksandru upitali koja lokacija je za nju prava prijestolnica mode.

- Svaka od četiri svjetske modne prijestolnice, Milano, New York, London i Pariz s razlogom nosi tu titulu, a koja je prava prijestolnica teško mi je reći, jer se u mom slučaju to mijenja. Trenutno ne promoviram brand u Londonu pa tamo najviše uživam jer ne moram raditi. Odlasci u Pariz i Milano su uvijek lijepa putovanja, ali često znam biti preopterećena poslom pa ne stignem uživati u svim tim divnim restoranima i ljudima, dok mi je New York nakon pandemije postao previše kaotičan.

