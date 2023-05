Albina otkrila kakav je bio sistem glasovanja u hrvatskom žiriju te što misli o Letu 3

Splitska pjevačica Albina, naša predstavnica na Pjesmi Eurovizije 2021. godine, ove je godine bila članica hrvatskog žirija na najgledanijem pjevačkom natjecanju na svijetu.

Albina je sjedila u hrvatskom žiriju zajedno s pjevačem Damirom Kedžom, producentom Nikšom Bratošem, skladateljem Branimirom Mihaljevićem i glazbenicom Jelenom Balent, te je za net.hr otkrila kako je izgledao proces ocjenjivanja.

- Poprilično je opuštena atmosfera. Naravno da postoje neki uvjeti i pravila, ali osjećali smo se domaće i bilo mi je ugodno. S obzirom na to da svatko ima svoj listić, onda svatko glasa po nekim subjektivnim doživljajima. Naravno, pokušavaš biti objektivan generalno, ali u konačni smo svi glasali onako kako smo mislili da je najbolje i nema tu dogovaranja. Samo smo prokomentirali i vidjeli koje su nam se točke poklapale, a koje ne i to je to, ispričala je Albina i dodala kako je važno da ostane žiri.

- Mislim da je taj balans uvijek potreban i da ljudi iz struke komentiraju, odnosno ocjenjuju te nastupe i da tu bude raspon različitih generacija i ukusa. Naravno da je publika ta koja je u konačnici važnija tako da bi možda trebao biti veći postotak same publike. Osobno mislim da bi publika trebala imati tu zadnju riječ, ali svakako mislim da bi žiri trebao ostati tu, ali do neke mjere - rekla je Splićanka.

Što se tiče Leta 3, Albina za njih ima samo riječi hvale.

- Vjerujem da su mogli dobiti još koji bod više od žirija, ali to je dosta i stvar toga tko sjedi u žiriju, neki malo i subjektivni doživljaji, ali u konačnici je najbitnije da je publika rekla svoje. Publici su se naši predstavnici svidjeli i mislim da je to najbolja povratna informacija, zaključuje Albina.

Podsjetimo, švedska predstavnica Loreen pobijedila je s pjesmom 'Tattoo'. Osvojila je ukupno 583 boda te potvrdila predviđanja eurovizijskih kladionica. Na drugom mjestu se našla Finska s 526 bodova te najviše glasova publike od čega čak 376 bodova publike, a na trećem Izrael. Hrvatski predstavnici Let 3 osvojili su 13. mjesto i ukupno 123 boda. Letovci su od žirija dobili 11 bodove te od publike čak 112.

VIDEO: Prlja i Mrle o dojmovima nakon finala