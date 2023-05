Sanja o trenutku koji joj je promijenio život: 'Shvatila sam da me jedan korak dijeli od smrti'

Nova borba za nagradu u 'Survivoru' odvija se pod okriljem sankcija koje su zbog kršenja pravila dobili Marko, Bojan i David. Dok članovi plavog tima vjeruju da će David dati sve od sebe u novoj igri, crveni tim nema toliko povjerenja prema svojim sankcioniranim suigračima. Nataša smatra da, ukoliko bi znala da ne može uživati u nagradi, ne bi davala najbolje od sebe u igri, a u njihovom su timu trenutno čak dva takva igrača. „Borit ću se za nagradu, bez obzira na to što ne mogu uživati u njoj“, kaže Marko, a Nataša dodaje: „Marko i Bojan ne mogu sudjelovati u nagradi i samim tim možda će se dati u borbu, ali u nju u podsvijesti ulaze demotivirani, tako da mislim da neće dati sto posto od sebe. Moje je mišljenje da se baš neće potruditi“. S njom se slaže i Luka: „Mislim da u dubini podsvijesti oni koji neće uživati u nagradi neće moći dati sve od sebe iako će možda pokušati“.

Antonia se nada da će nagrada biti izlet, a Sanja priželjkuje skok padobranom. „Ostala je svega šaka nagrada do kraja. Mislim da će sljedeće biti slatke i interesantne. Nakon vile mislimo da može biti samo još bolje. Jedino, nažalost David je kažnjen, a veselio se nagradama. To ga je oduševljavalo“, rekao je Denis, dok David pred igru kaže: „Naravno da ću se boriti za svoj tim“.

Sanja će pred kamerama progovoriti o trenutku koji joj je promijenio život. „Prije nekoliko godina jedna je situacija najviše utjecala na mene. To je bio susret sa smrću, kada sam shvatila da me jedan korak dijeli od kraja. Visjela sam na kamenu, na litici i život mi je prošao pred očima. To mi je bio najteži trenutak, kao i iznenadna smrt oca. To mi je bio prvi šok u životu. Tada sam prihvatila život i živim svaki dan kao da mi je posljednji“, ispričala je Sanja kad se prisjetila svog oca pomorca koji je putovao svijetom. „Kad bi moja djeca imala takvog tatu, bila bih sretna. Nismo se grlili i govorili si da se volimo, ali smo sve radili zajedno“, dodala je Sanja, a cijelu njezinu priču pogledajte večeras u novoj epizodi Survivora na Novoj TV!

VIDEO Meri Cetinić suočila se s još jednim teškim gubitkom: 'Počivaj u miru Božjem'