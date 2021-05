'Baka je oduvijek bezuvjetno vjerovala u mene, a naljutila se na tatu jer joj nije rekao da postoje kladionice za Doru'

Tick-tock, vrijeme curi... U pjesmi Albine Grčić kojom nas je predstavila na ovogodišnjem Eurosongu možda i curi, ali njezino vrijeme tek dolazi. Mlada Splićanka večeras je zapjevala pjesmu autora Branimira Mihaljevića, Maxa Cinnamona i Tihane Buklijaš Bakić i pokušala osvojiti europski glazbeni tron, no nažalost u tome nije uspjela. Iako se Albina nije plasirala u finale, nastup je odradila odlično, te pohvale pristižu sa svih strana, a uoči nastupa smo s njom i razgovarali.

– Otkako znam za sebe, glazba je dio moje svakodnevice. Tata i njegova braća uvijek su k pjevali, na proslavama rođendana, feštama i slično. Ja pak nisam bila taj tip. Obožavala sam pjevati, ali najviše za svoju dušu u svojoj sobi. I tako sam kroz školovanje počela taj talent otkrivati drugima. Uvijek mi je u tom razdoblju nedostajalo samopouzdanja, ali zato je baka Anđelka bila tu i nikad mi nije dopustila da klonem, uvijek je vjerovala u mene i govorila mi: “Ti ćeš postići nešto veliko” – tako je govorila naša predstavnica prije godinu dana uoči završnice pjevačkog natjecanja “The Voice” čime se probila među najperspektivnije pjevače sadašnjice. I uistinu je tako i bilo, jer u protivnom ne bi je zamijetio hvaljeni autor i glazbenik Branimir Mihaljević te iste godine na Dori u dvorani Marino Cvetković gdje je s ostalim sudionicima “Voicea” nastupila kao gošća. Nakon toga, sve ostalo je povijest, koju je ispisala kad je otpjevala pobjedničku skladbu Dore 2021 “Tick-Tock” s kojom je odmjerila snage s preostalih 39 natjecatelja u Rotterdamu.

Neobično pjevno ime dobila je po djedu Albinu.

– Ime dugujem pokojnom didu. Mama je htjela da se zovem Lara, ali ipak su se odlučili na Albina. Kao da su znali da će nešto biti od mene, pa eto imam umjetničko ime! U svakom slučaju ispalo je fora jer sam svijetle puti – plava kosa, plave oči... – kazala nam je ova studentica povijesti i engleskog s Filozofskog fakulteta u Splitu gostujući u podcastu nakon pobjede na ovogodišnjoj Dori, dometnuvši da je dosad u životu srela samo jednu Albinu, i to na blagajni kina. Mikrofon u ruci drži praktički odmalena, a tome u prilog ide i činjenica da je završila osnovnu glazbenu školu u kojoj je svirala klavir te se s osam godina pridružila glazbenom edukativnom projektu “Music Talent” namijenjenom djeci, mladima i odraslima. Odatle je potekla ljubav prema glazbi i scenskim nastupima, a ovoga će tjedna to kulminirati njezinim nastupom života na pozornici Ahoy u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga 18. svibnja. Prekretnica njezina života u glazbenom smislu bilo je sudjelovanje u školskom mjuziklu u splitskom HNK, a učestali nastupi na društvenim događajima u rodnom Splitu ubrzo su joj u 16. godini donijeli status tinejdžerske zvijezde. Naravno, ništa od toga ne bi bilo da uz nju sve to vrijeme nije bila baka Anđelka.

– Baka je oduvijek bezuvjetno vjerovala u mene. Kad sam bila na “Voiceu”, rekla je: “Doći ćeš ti do finala”, i tako je i bilo. Za Doru mi je rekla: “Pobijedit ćeš” i svi smo rekli: “Dobro, bako, nemoj sad biti nerealna”. Velika mi je podrška i baš vjeruje u mene od početka. Još se bila naljutila na tatu jer joj nije rekao da postoje kladionice za Doru. “Šta mi nisi rekao? Stavila bih na malu tisuću kuna”, rekla je – prisjetila se Albina kroz smijeh. No veliku podršku također joj pruža dugogodišnji dečko, nogometaš Ivan Ćalušić.– To je jako lijepa priča. Znamo se otkad smo bili djeca, kad smo imali tek tri godine. Prije smo igrali lovice po tribinama Hajdukovih pomoćnih terena jer su nam braća igrala skupa (smije se). Još mi je tada bio jako simpatičan. Oni su se u međuvremenu preselili pa su se životne okolnosti promijenile, ali smo se ponovno našli. To se dogodilo tijekom jednog noćnog izlaska, što je meni jako simpatično jer sam oduvijek govorila da nema šanse da dobrog dečka nađeš u klubu. I tako smo se ponovno spojili – kazala nam je Splićanka, prisjećajući se kako je ona odlučila napraviti prvi korak nakon niza godina.

– Te večeri sam ga uočila i ostala zatečena jer se jako dugo uopće nismo vidjeli i pomislila sam: “Wow, izrastao je u momka!” Moram priznati da je bio jako zgodan te večeri i gledala sam kako bih mu prišla i započela razgovor – otkrila nam je 22-godišnjakinja koja nam je tijekom sudjelovanja u trećoj sezoni “Voicea” opisala što joj Ivan znači.

– On je stvarno iznimno ponosan na mene, ali nije nimalo iznenađen jer smatra da sam zaslužila sve što mi se događa. I on je vjerovao u moj uspjeh od početka. Za mene je ljubav jedan od najvažnijih faktora u životu i stvarno mi je sve bezvrijedno kad nemam osobu kojoj mogu doći u zagrljaj nakon što se sva svjetla ugase – emotivno je rekla naša predstavnica na Eurosongu, kojoj je tada snažnu potporu pružao i splitski svećenik Radojko Vidović, u čijoj je župi Albina već nekoliko godina članica benda.

– Kao svećenik cijenim svako zalaganje, znam koliko je Albina truda i volje uložila u nastupe i silne probe. Koliko je žrtve i odricanja podnijela... Vidim i koliko je spremna služiti drugima. U tome sam prepoznao ljubav prema Bogu i Crkvi. Može mi netko to sada i zamjeriti, ali to je tako – izjavio je medijima tada don Vidović. A riječi hvale o Albini imao je i njezin mentor iz showa Massimo Savić. – Albina je uvijek puno bolja na nastupu nego na probama, a Albinina baka i njezini roditelji odgojili su jednu divnu djevojku koja razumije glazbu i nadam se da će njom nastaviti baviti i dalje – prorekao je tada pjevač koji je Albinu uzeo u svoj tim u nokaut fazi. U showu je završila kao trećeplasirana s 19.51 % glasova publike, ali to ju je lansiralo u srca svih obožavatelja “Voicea” među kojima, vjeruje se, ima i veliki dio Eurosong fanova. Tome se može pripisati i gotovo 40 milijuna pregleda na YouTubeu koji ima njezina obrada “Lovely” s drugoplasiranim natjecateljem “Voicea” Filipom Rudanom čime je stekla veliku popularnost diljem Europe. Prije nego što se ostvarila nastupima u “Voiceu”, pjevačke korake poduzela je i učlanjenjem u udrugu Hit Factory – Tvornica hitova, a surađivala je i s tekstopiscem i skladateljem Ernestom Pelaićem koji joj je tada napisao dvije pjesme – “Zaboravi sve” (2014.) i “Samo ti sanjaj” (2015.). Nakon što se prijavila na drugu sezonu X Factor Adria u Beogradu, oduševila je sve izvedbom pjesme Olivera Dragojevića “Ako izgubim tebe”, a od produkcije i žirija doživjela je mnoge laskave komplimente te su je prozvali Barbikom anđeoskog glasa. Iako je prošla dalje, vratila se u Split kako bi dovršila snimanje svog drugog singla, a oduvijek je isticala kako je htjela snimiti duet s pokojnim Oliverom. Ipak, njezini ozbiljniji koraci na glazbenoj sceni, složit će se mnogi, počeli su otkako je potpisala ugovor s glazbenom kućom Universal Music Croatia te objavila debitantski singl “Imuna na strah”, a vjetar u leđa dala joj je i pobjeda na Dori sa 120 glasova publike, što je poprilično uznemirilo drugoplasiranu pjevačicu Ninu Kraljić, nekadašnju našu predstavnicu na Eurosongu i također bivšu voiceovku koja je tvrdila da je sve namješteno te da njezini fanovi nisu mogli za nju glasati na broj koji se prikazivao tu večer na ekranima.

– Što se tiče Nine Kraljić, rekla sam sve što sam imala. Želim joj sve najbolje. Jako sam zadovoljna ovim što sam postigla – dala je Splićanka odlučno do znanja nakon prigovora Nine Kraljić da je Albinina pjesma svirala u in-ear slušalicama tijekom probe. – Mislim da nema potrebe da objašnjavam kakve je tko imao probleme prilikom proba i slično. To je tako. Nikad ne znaš što te može dočekati – kazala nam je kad smo je upitali o detaljima njezina nastupa na Dori. O njemu će se još dugo govoriti, a u razgovoru nam je također otkrila kako reagira na zlobne komentare na društvenim mrežama. – Zapravo me najviše povrijedi kada netko preispituje moj glazbeni talent – pojasnila je tada 22-godišnjakinja i rekla da je uoči nastupa na Dori imala samo jednu misao na umu. – Treba zadovoljiti naš narod! Mi znamo biti dosta teški i često se dijelimo, po mom mišljenju. Međutim, čini mi se da smo se prvi put nakon dugo vremena ujedinili i to mi imponira jer predstavljam Hrvatsku – ponosno je najavila svoj nastup na Eurosongu za koji su je mnogi savjetovali, pa čak i Doris Dragović s kojom je u gotovo obiteljskim odnosima, a o tome je progovorila tijekom gostovanja u našem studiju. – Mi smo na neki način obiteljski prijatelji. Njezin suprug i moj otac poznaju se preko baluna. U svakom slučaju, Doris poznajem još otprije i bila sam kod nje nekoliko puta. Malo me bila vokalno uvježbala, ali to je bilo davno kad sam bila na jednom drugom showu. Mnogo mi znači njezina podrška jer je i ona sama prošla kroz slično iskustvo i praktički se kroz taj Eurosong predstavila široj javnosti, pa mi njezini savjeti stvarno zlata vrijede – kazala nam je Albina i dodala da nije Doris jedina čije savjete dobiva.

– Dolaze s vrlo konkretnim i iskrenim savjetima, jako to cijenim. Ne samo izvođači, nego i ljudi s direktnim iskustvom na Eurosongu, koji su proživjeli sve iza scene što je, mislim, jednako važno. Sretna sam što dobivam savjete i što se donekle mogu pripremiti na sve što me čeka – rekla je Albina koja se nada samo jednom: da će predstaviti našu zemlju u punom sjaju! – Kao narod kritični smo prema svima i prema sebi. Općenito mi je motivacija upravo povjerenje koje mi je dano pobjedom na Dori i želja da predstavim Hrvatsku u najboljem svjetlu – priznala nam je Albina nakon odlaska u Rotterdam gdje će se idućih dana pripremati za nastup života, a usput nam je otkrila da navija za Rusiju. – Imaju, kako se kaže, čitav paket – dobru pjesmu, dobar scenski nastup, karizmatičnu pjevačicu i sjajnu poruku. I uz sve to – autentični su – tvrdi Grčić. Za promjene u njezinu hvaljenom stylingu za nastup u Ahoy Areni zaslužni su dizajner Juraj Zigman i stilist Stefan Orlić, a o planovima nakon Eurosonga još uvijek ne zna mnogo. – Ne mogu vam reći ništa više od onog što i sama znam – aktivno ćemo raditi na novim pjesmama i svemu što dolazi usput. Otvorena sam za suradnje, ali nemam ništa potvrđeno. Znat ćete sve na vrijeme – kazala nam je s osmijehom.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku Albine Grčić