Ovo morate vidjeti! Nizozemski fan Eurovizije uoči natjecanja pjeva našu poznatu pjesmu

Nizozemac Jeffrey Van Hest veliki je fan natjecanja za pjesmu Eurovizije, a susreli smo ga na ulasku u dvoranu Ahoy Arena u Roterdamu, sa slovenskom zastavicom na rukama, ali i - na naše ugodno iznenađenje - hrvatskim pjesmama na usnama.

Ovako je tekao intervju:

- Hrvatska je jedna od mojih omiljenih zemalja na natjecanju pjesme Eurovizije. Volim pjesme kao što je Neka mi ne svane. (pjeva) Ne govorim hrvatski, ali…

• Nevjerojatno! Izvodite to vrlo dobro. Kako to da znate za tu pjesmu?

- Oduzela mi je dah prvi put kad sam je čuo. Mislim da je bila na DVD-u “Congratulations: 50 years of Eurovision”. I ta mi je zaista odskakala jer ima toliko emocije i duše. To je način koji osvaja moje srce.

• Znate li ime pjevačice koja tu pjesmu izvodi?

- Da, Danijela. Također volim i Ninu Badrić i Feminnem. Definitivno sam fan Hrvatske na Euroviziji.

• Večeras ćete navijati za koga? Imate slovensku zastavu…

- Da, ali navijat ću i za Albinu. Sviđa mi se i Tik-Tok. Dakle, definitivno za Sloveniju, Hrvatsku, Belgiju… Nadam se da će ući u finale.

• Jeste li iz Roterdama ili?

- Ne, iz južne Nizozemske.

• Kako se osjećate oko činjenice da publika ponovo može biti u dvorani (prvi put nakon izbijanja pandemije)?

- To je dobar korak naprijed, ali definitivno nam nedostaju svi prijatelji iz inozemstva. Bilo bi lijepo kad bi svi međunarodni fanovi mogli ponovo doći. Jer to je najvažniji dio zabave. Lijepo je vidjeti show uživo, ali najbolji dio su obično partyji, sve to okolo, upoznavanje drugih ljudi iz inozemstva… To nam ove godine nedostaje, ali ovo je već korak u pravom smjeru.

• Trebali ste se testirati prije dolaska ovdje?

- Da. Jutros. Par minuta i sve je dobro prošlo.

• Je li to bilo neobično iskustvo? Jer, tako bi sve moglo izgledati u budućnosti?

- Da, to je pomalo zastrašujuća budućnost. Nadajmo se da je to privremeno, da neće postati novo normalno, kako to ponekad nazivaju, već samo privremena anomalija.

• Hoćete li gledati uživo i finale?

- Ne, finale ne, samo večeras.

