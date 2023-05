Ako bi slučajno zaboravio što je susramlje i kako se čovjek osjeća, vjerojatno bi si pustio “Večeru za 5”

Izbor za pjesmu Eurovizije, drugo polufinale, četvrtak, HTV 1 - dva kaktusa

Nakon što su Let 3 prošli u finale, drugo polufinale mogli smo gledati potpuno opušteno i proučavati konkurenciju hrvatskim predstavnicima te smo nakon svakog nastupa bili sve opušteniji i uvjereniji da bismo ove godine mogli stvarno ostvariti dobar rezultat u finalu. Nakon što se izredalo 15 natjecatelja, imali smo standardno vrijeme za glasovanje milijunske publike te za to vrijeme gledamo obično show neke zvijezde ili tematski show s više poznatih zvijezda. U prvom, “našem” polufinalu, gledali smo Ritu Oru, a u drugom polufinalu trebali smo gledati drag queen show, što je nešto što apsolutno pristaje Euroviziji. Pišem “trebali smo” jer su gledatelji u Hrvatskoj vidjeli samo drag kraljice obučene kao voditeljice polufinala kako stoje pored tih istih voditeljica te nam u tom trenutku ništa nije bilo jasno, jesu li se samo tako pojavile, hoće li tek sada početi nastup ili je to sve samo dio točke koju ne razumijemo? Ubrzo se ispostavilo da je HRT emitirao gigantski blok reklama u trajanju od sedam minuta u kojem su prikazane čak 23 reklame, kako su precizno kasnije izračunale kolege s Telegrama, točno preko cijelog showa u kojem su drag kraljice izvele hitove poput “Free your mind” i “Free yourself”, a cijeli set se zvao “Budi ono što želiš biti”, što je više nego važna poruka u današnje doba za sve mlade. HRT se inače pravdao kako imaju tri propisana bloka za emitiranje reklama, ali ostaje pitanje kako su mogli onda prikazati cijeli nastup Rite Ore u prvom polufinalu i medley raznih hitova Eurovizije u samom finalu, a čisto sumnjam da je bila najveća jagma oglašivača baš za polufinalom u kojem nije bilo hrvatskog predstavnika.

Večera za 5 - na selu, RTL - dva kaktusa

Ako bi slučajno zaboravio što je susramlje i kako se čovjek osjeća, vjerojatno bi si pustio neku epizodu “Večere za 5”, a nekako mi se čini da producenti isto računaju na takav osjećaj kod mnogih ljudi jer se redateljski i montažerski dodatno naglašava sve što su natjecatelji krivo izgovorili, napravili nešto nepristojno, podsjete čak u narednoj epizodi kako se natjecatelj ponašao prije dvije epizode. Veći dio epizode gledali smo kako kandidat cherry rajčice zove “šeri” rajčice, jede rukama i kako mu hrana ispada iz punih usta, naravno, sve to debelo istaknuto od režije. Slažem se, znanje što je sevdah trebalo bi biti pitanje opće kulture, ali naglašavanja kako 18-godišnja, na kraju se ispostavilo pobjednica ovog “kuharskog” showa, to ne zna i puštanje scene gdje se misli i nabada pokazuje da i producenti nemaju visoko mišljenje o svojim kandidatima i da im je bitno da se gledatelji doma zgražaju ili smiju kandidatima. Kako su mnogi kritizirali “Masterchef” jer tamo više ne mogu učiti kuhati, zanima me onda što kažu za “Večeru za pet”. Ovog smo tjedna barem mogli vidjeti da očito nije niti neograničen broj ljudi koji bi htio sudjelovati u ovom showu jer smo mogli gledati natjecateljicu koja je u njemu sudjelovala već čak četiri puta (!!). Razumijem da itekako postoji publika za ovakav show, ali nikako ne razumijem da to neka jača komercijalna televizija mora staviti u najjači prime-time termin.

Izbor za pjesmu Eurovizije, žiri u finalu, HTV 1 - kaktus

Eurosong nam je ove godine donio fantastičan show, odličnu produkciju kakvu samo Britanci mogu odraditi, Duško Ćurlić pouzdan kao uvijek, ali ovdje dajem kaktus za žiri. Mislim da smo ove godine vidjeli da nam žiri na Eurosongu stvarno više ne treba, pogotovo kada su ovako daleko od ukusa i mišljenja publike kao ove godine. U polufinalima nema sudjelovanja žirija i mislim da apsolutno nikome nije nedostajao. Došli su rezultati glasovanja telefonskim putem, pročitano je tko ide dalje i to je to. Znao si da je to mišljenje cjelokupne publike Eurovizije i nema si gledatelj tu što više misliti. Po skromnom mišljenju vašeg kritičara, nikad nismo imali kvalitetom ravnomjerniji Eurosong, bilo je tu dovoljno zanimljivih pjesama čija pobjeda ne bi nikoga iznenadila, a onda je pobijedila pjesma koja je bila potpuno nezanimljiva i čini se kopija svega i svačega, a dovoljno je da je kopija same sebe, ako ne i neka druga kopija. Normalno da će se ljudi pitati stoji li iza tako velike naklonosti žirija želja da se 50 godina od pobjede ABBA-e Eurosong održi u Švedskoj. Ako ništa, barem bi se trebao smanjiti utjecaj žirija, on može služiti kao mali korektiv, a ne ovako veliki kao danas. Volio bih pitati primjerice članove slovenskog žirija što kažu na to da imaju tako različito mišljenje od svojih sugrađana koji su Letu 3 ipak dali najviše glasova.

Poziv, Dnevnik Nove TV, nedjelja, Nova TV - ruža

Odličan primjer novinarstva ove smo nedjelje gledali u rubrici Poziv unutar Dnevnika Nove TV koju radi Domagoj Mikić, kad smo mogli vidjeti kako ordiniraju najjadniji pripadnici našeg društva. Naime, onima koji su suočeni s dijagnozom raka nude lažne preparate koji bi, kako tvrde, trebali zaustaviti širenje metastaze. U prilogu smo doslovce čuli kako Denis iz Istre, koji koristi internetsku stranicu imunoterapija.net, u telefonskom pozivu novinaru Mikiću govori da će njegove tablete usporiti ili čak ukloniti metastaze. Novinar je i tablete ImunoFD dao na farmakološku analizu koja je pokazala da se sastoje od Shiitake gljiva, vitamina C i selena. Mikić i Denis su se susreli uživo te je čovjek koji prodaje “čudotvorni lijek za rak” krenuo bježati od novinara suočen sa snimkom na kojoj govori da će uzimanje njegovih pilula tri puta na dan dovesti do povlačenja metastaza. Nadam se da će nadležne službe i pravosuđe sankcionirati, i to oštro, sve koji se poput Denisa bave ovim prevarama najgore vrste.

