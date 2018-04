Hus: Ovaj lakši moždani udar Aki treba shvatiti kao upozorenje!

Nakon što se poput groma iz vedra neba proširila vijest kako je frontmen grupe Parni valjak Aki Rahimovski zaprimljen u bolnicu zbog posljedica lakšeg moždanog udara, mnogobrojni fanovi zabrinuli su se za stanje 62-godišnjeg glazbenika.

- Dragi naši, nažalost, prisiljeni smo otkazati sve koncerte do daljnjeg. Aki Rahimovski imao je lakši moždani udar, i iako se već sada osjeća bolje, treba neko vrijeme usporiti i usredotočiti se na oporavak. Vrlo ozbiljno shvaćamo svoj posao i ne bismo željeli razočarati tisuće vas koji ste se veselili nadolazećim koncertima, ali Akijevo zdravlje sada je na prvom mjestu – stajalo je u objavi na Facebook-stranici benda.



Na sreću, Akijevo stanje je stabilno, glazbenik se osjeća bolje. Član benda, gitarist Husein Hasanefendić otkrio je kako je njegov kolega i prijatelj Aki pušten na kućnu njegu.

– Aki je doma, trenutačno obavlja sve pretrage i generalno se dobro osjeća. Ovaj lakši moždani udar mora shvatiti kao upozorenje – izjavio je Hus. Kako je izjavio glazbenik, popularni bend već je neko vrijeme stalno u pogonu i već neko vrijeme nitko nije uzimao pauzu.

– Tempo nam je već devet godina zaista ubitačan. Stalno imamo koncerte i svirke tako da je Aki sada ovime dobio žuti karton i svi se nadamo da neće doći do crvenog kartona – objasnio je poznati gitarist i tekstopisac. Trenutačno su svi koncerti kako otkriva Hus, stavljeni na čekanje ne bi li se Aki u potpunosti oporavio. Pokušali smo doći i do samog Akija Rahimovskog koji je trenutačno na kućnoj njezi, ali do zaključenja članka legendarni pjevač nije bio dostupan za izjave, no po izlasku iz bolnice medijima je rekao kako je dobro i njegova publika nema razloga za brigu.

– Ne brinite se, dobro sam. Nije ništa strašno – izjavio je pjevač. Na društvenim mrežama o zdravstvenom stanju svog oca oglasio se i njegov sin Kristijan Rahimovski.

– Dragi prijatelji, poznanici i novinari, molim vas za malo respekta prema obiteljskoj privatnosti. Tata je OK i bit će još bolji. Budite mi dobro – napisao je 36-godišnji Akijev sin, također pjevač, Kristijan Rahimovski. Parni valjak je svoj sljedeći koncert trebao imati 14. travnja u Osijeku u Gradskom vrtu, no zbog novonastale situacije i zdravstvenog stanja člana benda, publika će na nove svirke najpoznatijeg domaćeg pop-rock benda malo morati pričekati jer su svi nadolazeći koncerti otkazani.