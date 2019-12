Željko Komšić izgubljen u proturječju

Hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić prije nekoliko dana na jednom predavanju u Ljubljani objašnjavao je kako manjkav ustavnopravni ustroj BiH tu zemlju ograničava na njezinu putu u Europsku uniju. Kazao je kako se ustav BiH temelji na Daytonskom sporazumu, kojim je okončan krvavi rat, tvrdeći, međutim, kako taj sustav više ne djeluje, a rješenje nije na vidiku.

Kao primjer naveo je diskriminatornost državnog uređenja BiH tvrdeći kako sustav privilegira Bošnjake, bosanske Srbe i bosanske Hrvate, dok pripadnike drugih etničkih skupina diskriminira onemogućavajući im kandidature za dužnosti koje su rezervirane za pripadnike privilegiranih naroda, što je potvrdio i Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu. Komšić je pesimističan kada je riječ o ustavnoj reformi BiH i kaže da u BiH vjerojatno “još dugo” neće biti postignuta suglasnost o tome jer ne postoji “politička klima” da bi se takva reforma provela. Međutim, Komšić pritom nije rekao kako je upravo njegov slučaj jedan od zornih pokazatelja disfunkcionalnosti ustavnog uređenja susjedne zemlje.

VIDEO Govor Željka Komšića na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda

Komšić je, naime, zagriženi zagovornik preustroja BiH i uvođenja građanskog modela premda je u tročlano državno Predsjedništvo izabran temeljem svoje nacionalne pripadnosti. No to nije jedina kontradikcija njegove političke pozicije, koju je dosljedno zagovarao u svoja dva ranija mandata hrvatskog člana u Predsjedništvu, pa to sada čini i u svom trećem mandatu.

Upravo zahvaljujući manjkavosti političkog i izbornog sustava BiH, Komšić pokušava – i uspijeva – politički profitirati na antagoniziranju “svog” biračkog tijela ne bi li stekao povjerenje bošnjačkih glasača zahvaljujući kojima je i izabran. U tom kontekstu valja gledati i njegov posljednji potez, od kojeg su se ogradili i njegovi politički saveznici.

Odluka Komšićeve Demokratske fronte da napusti koaliciju sarajevskog kantona, u kojoj nije bilo Stranke demokratske akcije, te da sa SDA i Savezom za bolju budućnost tajkuna Fahrudina Radončića dogovori zajednički nastup na državnoj i federalnoj razini vlasti, još jednom potvrđuje kako je navodna borba za građansku BiH Komšiću ipak samo izgovor.