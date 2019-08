Žele li ljudi biti informirani ili se samo osjećati informirano?

Bio je 6. veljače 1996. godine kada se u newyorškom sjedištu News Corporationa na Manhattanu održavao povijesni sastanak koji je promijenio budućnost američke medijske scene. Vodeći stratezi i menadžeri jedne od najvećih i najvažnijih medijskih kuća na svijetu predstavljali su, naime, poslovni i programski plan novog programa kabelske televizije Fox Newsa svom šefu Rupertu Murdochu. Taj medijski mogul koji je 10 godina ranije osnovao televizijsku mrežu Fox u SAD-u samo nekoliko dana ranije objavio je javnosti da planira u eter lansirati novi 24-satni informativni program. Na takav se pothvat u SAD-u odlučio nakon uspjeha Sky Newsa, “kanala za vijesti” koji je 1989. godine pokrenuo u Velikoj Britaniji. Bio je to odgovor na konkurentski CNN koji je osnovan još 1980. te MSNBC koji je također bio tek najavljen.

Odanost strastvenih

– Održali smo fokus-grupe na svim većim tržištima. Los Angeles, New York, Dallas, Chicago… CNN predstavlja staro, zapeli su u 1980-ima, a MSNBC se izgubio u sinergističkoj zemlji snova. Fox News će biti program prilagođen 90-ima. Brz, glasan i provokativan. Tabloidska televizija – govore prezenteri na sastanku te ističu da će se novi program ugledati na Current Affair, Post, Sun…

Tako je barem taj ključni sastanak u nastanku danas jedne od najutjecajnijih američkih televizija prikazan u novoj dramsko-biografskoj seriji producentske kuće Showtime “Najjači glas”. Riječ je o seriji koja prati uspon Fox Newsa kroz priču o Rogeru Ailesu, njezinu osnivaču i idejnom začetniku. Rupert Murdoch je, naime, početkom 1996. godine zaposlio upravo Ailesa s ciljem da pokrene novi informativni program.

Ailes je u News Corporation prešao iako je do tada bio dio ekipe koja je planirala pokrenuti MSNBC, a Murdoch ga je želio jer je znao da je taj poznati konzervativac i uspješni televizijski producent vrsni stručnjak za politiku, ali i televiziju te je vjerovao u njezinu veliku moć. Bio je savjetnik nizu republikanskih predsjednika – do tog trenutka Richardu Nixonu i Ronaldu Reganu, a kasnije i Georgeu Bushu te Donaldu Trumpu. Kako prikazuje serija “Najjači glas”, Ailes je tijekom cijele prezentacije pažljivo slušao, a onda je postavio samo jedno pitanje: “Tko vam je publika?“

– Svi. Želimo primamiti što širi krug gledatelja – glasio je odgovor, na što je Ailes replicirao: “Mislim da je to pogrešno. Ne trebamo sve.” U seriji tada Ailes, odnosno Russell Crowe koji ga tumači, drži monolog u kojem iznosi svoju viziju Fox Newsa.

– Vaš je problem što govorite o tradicionalnoj, zemaljskoj televiziji, a kabelska je drugačija. Kod kabelske je bitna samo jedna stvar – niša. Odanost nekolicine strastvenih. Trebamo program koji će se obraćati izravno gledatelju koji je spreman kupiti ono što pokušavamo prodati. U politici se to zove “motiviranje baze”. Uspijemo li u tome, gledatelj nikada neće promijeniti kanal – govori u seriji Roger Ailes te objašnjava da za Fox News ta niša trebaju biti konzervativci.

– Ugrubo, pola države. Kada razmislite, svaki drugi informativni servis, bilo tradicionalna ili kabelska televizija, svi oni naginju ulijevo. U konačnici, povlađuju liberalnoj eliti. I to je u redu. Pustimo ih neka se bore za tu polovicu gledatelja, a mi ćemo posjedovati drugu polovicu. Trenutačno 60 posto ljudi u Americi medije smatra negativnima, punim laži, pristranosti, sranja. Mi ćemo im samo dati ono što žele. Pozitivnu poruku, američku poruku, umotanu u konzervativno gledište. Osvojit ćemo srca i umove – govori lik Rogera Ailesa na što Rupert Murdoch zaključuje kako se čini da imaju dobar plan. Plan su uistinu imali, realizirali su ga točno onako kako su planirali i tako je ispisana povijest. Povijest “desne američke televizije” koja je sasvim promijenila medijsku sliku SAD-a.

Pitanje objektivnosti, odnosno pristranosti često je tema razgovora o medijima svuda u svijetu, posebice kada je riječ o politici, no oni koji redovito prate američke medije znaju da su oni tu pristranost doveli na jednu sasvim novu razinu. U Americi je uobičajeno da se mediji, primjerice u kampanji, jasno svrstaju na jednu ili na drugu stranu te da izvještavaju sukladno tome. Točno se zna da je, na primjer, Fox News izrazito konzervativan, a da je CNN liberalan. Izvještavaju posve drugačije, a ta polariziranost ide toliko daleko da se čak međusobno ismijavaju.

– Mislim da Fox Newsu osnovna ideja čak nije bila da se svrsta toliko desno. Njima je poslovni cilj bio pronaći prazan prostor na tržištu i dogodilo se da su ga pronašli među konzervativcima. Fox News je jednostavno bio reakcija na činjenicu da se 80-ih godina većina urednika i novinara u Americi, njih čak 90 posto, izjašnjavalo kao demokrati. Murdoch je imao viziju, a Roger Ailes je bio glavni mozak u profiliranju Fox Newsa kao konzervativnog informativnog programa – govori nam politički analitičar Stjepo Bartulica koji je godinama živio u SAD-u. Ista je slika prikazana i u seriji “Najjači glas” gdje Russell Crowe u još jednom zapaženom monologu Rogera Ailesa objašnjava zašto se serija, koja je originalno nastala prema knjizi Gabriela Shermana, uopće tako zove.

– Proteklih 50 godina politička ljevica u ovoj zemlji pokušava kontrolirati način prenošenja vijesti. A znate li što se time stvara? Prilika! Ako želimo pobijediti CNN, MSNBC, CNBC... mora nas povezivati odanost. Međusobna odanost i odanost misiji. Misija je prodati zaboravljenim Amerikancima priču da se i njihov glas može i hoće čuti u našoj demokraciji. Prikazat ćemo im svijet kakav uistinu jest i kakav oni žele – govori lik Rogera Ailesa u seriji te najavljuje kako će Fox News “vratiti pravu Ameriku.”

– Pobit ćemo postojeći plan i postat ćemo najjači glas. Vratit ćemo ovoj j**enoj državi poštenje i ravnotežu – govori u seriji neprepoznatljivi Russell Crowe čiji lik konstantno napominje da Fox News svojim pristupom Americi zapravo osigurava objektivnost. Svaki put kada mu netko prigovori zbog pristranosti, on samo objašnjava da je Fox News samo protuteža lijevim medijima. Zbog toga se Fox News i dandanas optužuje da je izrazito i neutemeljeno zagovarao rat u Iraku, a predbacuje im se i da bez njih danas u Bijeloj kući ne bi bio Donald Trump.

Baš kao što je bilo najavljeno, oni su postali glas zaboravljenih Amerikanaca, konzervativaca koji se do tada nisu osjećali važno ni motivirano da bi glasovali. Fox News im je pokazao ne samo da su važni nego i da njihovo mišljenje dijeli još prilično velik broj ljudi. I to im je dalo snagu. Stoga se opravdano postavlja pitanje ima li još takvih zaboravljenih strana, ne samo u SAD-u, koje imaju veliki glasački potencijal, samo nitko ne prenosi njihov glas. I što bi se dogodilo na političkoj sceni kada bi uz pomoć nekog medija postali najjači glas?

Nova razina pristranosti

Sigurno jest da je medijska pristranost uvelike utjecala na političku i javnu sliku SAD-a, a stručnjaci napominju da je danas izraženija nego ikad prije. To se, tvrdi Bartulica, posebno odnosi na lijeve medije.

– Ja bih rekao da su dolaskom Trumpa sve maske pale. Fox News je, naime, program koji nikad nije skrivao gdje je i kako pozicioniran, dok je karakteristika liberalnih medija da ustrajno tvrde kako su objektivni, ali su zapravo jako pristrani. No kada je stigao Trump, počeli su ga napadati u tolikoj mjeri da više nisu mogli glumiti nepristranost. Ono što su ljudi uvijek osjećali dolaskom Trumpa se razotkrilo do kraja. U tome prednjači CNN i rekao bih da zbog toga gubi utjecaj, ali i gledanost – ističe Stjepo Bartulica te dodaje kako velika većina Amerikanaca misli da im mediji nisu objektivni.

Da je pristranost medija u SAD-u dovedena do krajnjih granica, smatra i stručnjakinja za komunikacije i medije Marijana Grbeša. Kod nas je to, ističe, puno manje izraženo, a da bi se shvatilo situaciju u SAD-u, važno je uzeti u obzir da se medijska pristranost nije samo intenzivirala nego se u današnje vrijeme može govoriti o jednoj sasvim novoj razini te pojave. Stvoreni su, kako kaže, takozvani filtar-baloni (filter-bubble).

– Nekada ljudi nisu imali toliko mogućnosti kad je riječ o informiranju. Svi su gledali više-manje isti program i pritom ih je nešto zanimalo, a nešto ne. S nečim su se slagali, a s nečim drugim ne. Danas ljudi mogu birati te stoga gledaju i slušaju isključivo ono što je u skladu s njihovim razmišljanjima i stavovima. I to je ono čega se teoretičari najviše boje. Ako međusobno komuniciraju samo ljudi koji dijele ista razmišljanja, iste stavove i iste vrijednosti, samo ljudi koji gledaju iste sadržaje, to je jako loše jer se gubi javna sfera. Međusobna komunikacija i razmjena stavova temeljni su koncept javnosti i demokracije – ističe Marijana Grbeša te dodaje kako je “bubble novinarstvo”, u kojem prednjače Fox News i CNN, dovelo do izrazite polarizacije ne samo u medijima nego na svim razinama. S jedne je strane lijevo-liberalna Amerika, a s druge strane konzervativna protrumpovska Amerika.

– Danas u Americi imamo situaciju da je prosječni demokrat puno ljevije nego prije te da je prosječni republikanac puno desnije. I to je riječ o prosječnim glasačima, ne o radikalima – ističe Grbeša te dodaje i kako je taj lijevo-liberalni balon dodatno ojačao Trumpov negativan stav prema tim medijima.

– Nekim je medijima, poput Washington Posta i New York Timesa, zauzimanje jasne pozicije protiv Trumpa donijelo porast pretplate na online izdanja. S druge strane, Guardian koji je također lijevo-liberalan, ali u puno manjoj mjeri, odlučio je potaknuti ljude da izađu iz svog balona. Oni su sami rekli da moraju krenuti od sebe ako žele promjenu te su počeli objavljivati vijesti iz konzervativnih medija – govori Grbeša te zaključuje kako je trenutačno u SAD-u situacija takva da dio ljudi ima jednu sliku svijeta, a drugi dio sasvim drugu. Ljudi zbog tih filtar-balona zapravo uopće više nisu informirani, što se poklapa s jednom od “proročkih” izjava Rogera Ailesa u “Najjačem glasu”: “Ljudi ne žele biti informirani. Žele se osjećati informirano.”