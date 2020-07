Zašto jednostavno kad može komplicirano

Talijanska vlada premijera Giuseppea Contea priprema dekret “pojednostavljenja”. Želi se pojednostaviti birokratski hod, pa time i ubrzati izvođenje radova, dobivanje dozvola, natječaje itd. U Italiji je od javnog natječaja do izvedbe nekog objekta (autoceste, vijadukta, metroa…) hod najduži, što onda i poskupljuje izvedbu.

No, pokazalo se da je, izbjegnu li se birokratske zavrzlame, moguće u puno kraćem roku izvesti neki objekt. U Genovi je, nakon što su donesene izvanredne mjere pa je izbjegnut natječaj i drugo, u rekordnom roku sagrađen novi most od 1067 metara na mjestu onoga koje se srušio prije točno dvije godine. U dekretu “pojednostavljenja” trebala bi, među gotovo 50 članaka, biti i mogućnost da, primjerice, gradonačelnik povjeri nekome posao bez natječaja ako je vrijednost posla do 150 tisuća eura. Stranke koje čine vladu svađaju se omogućiti li to ili ne.

Pa je pitanje hoće li se uopće nešto pojednostaviti. Prema vladinu dekretu o otvaranju školskih zgrada za učenike nakon epidemije koronavirusa (škole će biti ponovno otvorene 14. rujna) moglo bi se zaključiti da neće.

U dekretu koji je potpisala ministrica obrazovanja Lucia Azzolina stoji: “Pozivajući se na naznake zdravstva glede fizičkog razmaka, donosimo doslovne naznake iz zapisnika sa sastanka CTS-a (Znanstveno tehnički odbor, ali mnogi Talijani ne znaju značenje te kratice) održanog 22. lipnja 2020.:izički razmak, koji podrazumijeva jedan metar ‘rime buccali’ između učenika, ostaje točkom primarne važnosti u preventivnim akcijama”. Malo je tko i u Italiji shvatio značenje “rime buccali”, jer rima je u pjesmama, a “buccali” bi mogle biti rupe…

Odgovor se tražio u rječniku-enciklopediji Treccani u kojem je otkriveno da na latinskome jeziku “rima” ima i značenje “otvor”. Jednostavno rečeno, udaljenost između usta jednog i drugog učenika mora biti najmanje jedan metar. Nije li se moglo tako i napisati? Ima i drugih primjera. Umjesto “upaliti peć” u dekretu iz 1965. pisalo je “izvesti pokretanje termičkog postrojenja”. Proći će još mnogo vremena dok se birokratski jezik ne pojednostavi.