Zašto, do đavola, Šuica ne položi račune onima kojima ima zahvaliti za svoju imovinu?

Nema toga što ti naš čovjek neće oprostiti, samo uspjeh nikada – prevrće Dubravka Šuica po svojim mislima zadnjih dana ovu narodnu, autentičnu hrvatsku mudroliju. Za one koji je ne znaju, riječ je o negdašnjoj dubrovačkoj profesorici engleskog i njemačkog jezika, čiji društveni uspon, s dužnostima u Gradu i Županiji, kasnije Zagrebu i Bruxellesu, koincidira s pripadnošću stranci, onoj koju nazivaju i vjerodostojnom.

Nakon dvadeset godina lokalne, deset godina nacionalne i osam godina europske politike, ni po čemu – osim po sposobnosti za političko preživljavanje – posebna Šuica, ni po jednom projektu za Grad i Županiju upamćena, evo je danas u bijelome svijetu, gdje predstavlja Hrvatsku i odnedavno figurira kao potpredsjednica Europske komisije zadužena za demokraciju i demografiju, štogod to značilo i Europi i Hrvatskoj donijelo.

I nitko se tu ni osvrnuo ne bi, da taj siloviti uspon društvenom ljestvicom nije, pak, bujao paralelno s podugačkom, za hrvatske okolnosti, impresivnom imovinskom karticom. Kako se posljednjih dana moglo čuti, njezini novi/stari euro-poslodavci nisu sitničarili ni inzistirali niti se zamarali tričarijama poput podrijetla njezine imovine koju im je nevoljko i sporadično prijavila, no za nevolju, napadaju je domaći šakali, zavidni i jalni balkanski primitivci, naporni i uporni kao one male prozirne stjenice što ove rane jeseni padaju s grana. Znatiželjni su doznati kako je Šuica, prema dostupnim podacima, 2000. godine posjedovala jedan (dvosobni) stan, a koju godinu kasnije imovinu procijenjenu na pet milijuna eura. Zlobnici joj sada spominju vila na Pločama u Dubrovniku, kuća u Cavtatu, kuća na Pelješcu, stan u Zagrebu, stan na Lapadu, vikendicu u Risovcu pokraj Blidinjskog jezera u Hercegovini, jahtu, vez na najskupljem metru luke i tri automobila.

Zlobne i zavidne, međutim, uporno zanima kako je uspjela, radeći isključivo u javnom i državnom sektoru, steći imovinu procijenjenu na pet milijuna eura pa sada Dube, kako je nazivaju prijatelji, u vatru baca svoga muža, kapetana duge plovidbe. Stijepo Šuica je, istina, navigavao na strancu, kao i mnogi dalmatinski muževi, nešto je Stijepi ostalo i iza pokojnih roditelja, kao i mnogim dalmatinskim muževima, no tko od njih posjeduje imovinu procijenjenu na pet milijuna eura? No, na stranu i Stijepo. Nije on cijelu karijeru izgradio na pozicijama javne službenice nego njegova žena: kao profesorica, ravnateljica gimnazije, potom saborska zastupnica, gradonačelnica i eurozastupnica. Tko je u obitelji Šuica, zapravo, stari morski vuk, nije ničija briga.

No, ako su mračna vremena komunizma – kada se imućnima u ime ravnopravnosti i jednakosti otimala imovina – daleko iza nas, i ako odavno nije ni grijeh ni sramota ni kazneno djelo zaraditi i imati, zašto, do đavola, Dubravka Šuica ne položi račune onima kojima ima zahvaliti za imovinu procijenjenu na pet milijuna eura? A to nisu ni GONG ni opozicija koji je sada buše, nego građani: oni koji su je birali kao i oni koji su putovanje ove kapetanice duge plovidbe samo nijemo gledali, i plaćali.

