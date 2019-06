Zagledajte se ovoga vikenda u prvi HR-Mladifest

Događaji na duhovnoj sceni kao da se trude prestići jedan drugoga. Do prije nekoliko mjeseci sasvim sigurno nitko iz najšire javnosti nije čuo za župu Viduševac pokraj Petrinje, a ona je u posljednjih nekoliko tjedana i dana postala nezaobilazna točka u ponudi duhovnog sadržaja. U tu župu Sisačke biskupije od petka do nedjelje ovoga tjedna “seli” međugorski Mladifest, odnosno započinje 1. Mladifest u Hrvatskoj. No, prvo valja odgovoriti na pitanje – što je to Mladifest?

Radi se o susretu mladih, koji je prije 30 godina inicirao fra Slavko Barbarić u Međugorju, s malobrojnom grupom entuzijasta, koji tada ni slutiti nisu mogli da će se njihovo druženje uz molitvu i pjesmu, euharistiju i klanjanje, pretvoriti u događaj mega razmjera, koji će iz godine u godinu okupljati sve više i više mladih iz cijeloga svijeta te da će se brojka popeti do 40.000 onih koji će svake godine doći u Međugorje na samom početku kolovoza i postati duhovni rasadnik cijeloga svijeta.

Program Mladifesta u Međugorju osmišljen je kako bi mlade u tih pet-šest dana, kroz cjelodnevne kateheze i svjedočanstva te večernju misu, klanjanje i slavljenje, posve usmjerio prema bitnim odrednicama duhovnog života. Izgleda gotovo nevjerojatno da tisuće i tisuće ljudi sjedi na vanjskom oltaru međugorske crkve sv. Jakova, na više od 40 Celzijevih stupnjeva i s tolikom pažnjom prati cjelodnevni program.

No, ta se zbivanja očito nisu mogla zadržati u vlastitim granicama, pa su se poput nabujalih rijeka prelila i poplavila okolna žedna polja te došla u Hrvatsku. Nije pritom Mladifest izabrao ni Zagreb, ni Split, ni Rijeku, ni Osijek… da nabrojimo samo najveća gradska središta, nego se odlučio udomaćiti u jednoj gotovo malenoj i nepoznatoj župi nadomak Petrinje. Zašto?

Bog je kroz povijest najčešće djelovao upravo na takav način, tj. očitovao se onima s periferije života, ljudima koji za sebe nisu mislili da su dostojni pomazanja i onima koji čak ni na koji način nisu bili zaslužni Božje pažnje. Bog je na takav način ulazio posve ne zamjetno u živote naroda i njihovih sudbina, mijenjajući naizgled na nekim sporednim mjestima i sa slučajnim ljudima tijekove ljudske povijesti.

Prvi hrvatski Mladifest tek kuca na ta vrata, no val duhovnog probuđenja zemlje, na kojemu dolazi, budi nadu i očekivanja da će se upravo na tome mjestu dogoditi značajni pomaci u onim dušama, na kojima će počivati budućnost ove zemlje. Može se to nekome činiti sporedno u vrijeme dok se istodobno objavljuju kandidature nekih ispraznih duša na političkoj sceni, no upravo ta sporednost i malenost, poput prvog Mladifesta u Međugorju prije 30 godina ili sada u Viduševcu, zalog je i jamstvo da je budućnost često bolja nego što mi to od nje očekujemo. Zato u 1. Mladifest u Viduševcu ovoga vikenda treba gledati otvorena duha i širom otvorenih očiju. Pustite predsjedničke kandidate, njihove su karizme odavno potrošene, ako su ikada i postojale te se zagledajte u ono što nam mladi donose.