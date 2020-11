Je li za Hrvatsku važnu tko će postati novi američki predsjednik? Ne,nije važno ni najmanje

O duševljavati se ili patiti zbog rezultata američkih izbora za Hrvate nema baš smisla. Trebamo učiti od Amerikanaca i biti praktični, poslovni i prvo gledati i mjeriti svoj interes. Koliko je Hrvatska važna SAD-u, to znamo i tu ne treba imati naivnih očekivanja da to ovisi o tome tko je stanar Bijele kuće. Hrvatska već 30 godina čeka na ukidanje viza i na ukidanje za biznis besmislenog dvostrukog oporezivanja. I nakon 30 godina, koja je tu novost? Ta da sada, kako nas svi uvjeravaju, Hrvatska “nikad nije bila bliže” tomu da vize i taj dvostruki porez budu ukinuti. Sjajno.

Pa i ta “brzina” ponešto govori. Hrvatska i SAD nisu ni Bog zna kakvi ekonomski partneri. Dva najprodavanija hrvatska proizvoda u SAD-u su pištolji (HS Produkta) i lijekovi (Plivini). A što znamo o uvozu iz SAD-a? Poljoprivreda (orašasti plodovi), razni proizvodi od nafte, sutra, kada proradi LNG terminal na Omišlju, i američki plin. Sirovina, dakle. I more dobrih, platežno jako dobrih turista, kad nema korone. No, bez obzira na to što Hrvatska i SAD očito neće tako skoro postati važni gospodarski partneri, naši odnosi sa SAD-om i dalje su nam izuzetno važni u sigurnosnom smislu. Hrvatsku i dalje zanima biti strateški partner sa SAD-om. I to su glavna naša očekivanja prema Americi.

Vojno-sigurnosni, obavještajni savez, bilateralni i/ili putem NATO-a, a na tom području hrvatsko-američki odnosi imaju i bogatu povijest. Bila su vremena kada je ta suradnja bila prevažna i za SAD i za Hrvatsku, no od tog intenziteta prošlo je već 20-ak godina. U međuvremenu, to partnerstvo je “zalijevano” vojnim donacijama SAD-a i sudjelovanjem hrvatskih vojnika u vojnim misijama po svijetu. No i ta se suradnja u zadnje vrijeme smanjivala, da bi gotovo zastala američkom blokadom nabave borbene eskadrile. Sada se, opet putem te nabave, pokušava obnoviti savezništvo, što jest dobro, no nije dobro jer traži milijarde.

Ta logika, daj puno novca pa smo saveznici, nekako i smanjuje želju za takvom vrstom “ekskluzivnosti” u odnosima. Činjenica jest da je hrvatska službena politika u zadnje vrijeme tu “realnija”. Nema emocija, ima interesa, najviše poslovnih, a tu smo mi primarno ipak u EU. Što su nam, dakle, realnija očekivanja od Amerike, to je manja mogućnost da se razočaramo.