Trumpova strategija za reizbor: sol na rasne rane

Prije šest tjedana napisao sam da su Sjedinjene Države pokrenule igru epskih razmjera. Prerano su ukinuli mjere restrikcije i ponovno pokrenuli ekonomiju a da nisu koronavirus stavile pod kontrolu ili uspostavile dovoljno javnozdravstvenih mjera potrebnih za sprečavanje novih epidemija. Kockanje se činilo sve nesmotrenijim jer se znatan postotak Amerikanaca, mahom nadahnuti predsjednikom Trumpom, sve više odvraćao od fizičkog distanciranja i činilo se da žele nastaviti svoj život kao da virus više ne postoji. Ljudi su počeli ići po barovima, plažama i restoranima, a sam predsjednik održao je skup na zatvorenom s tisućama pristaša, od kojih se malo njih odlučilo nositi zaštitne maske.

Rezultati su se već sada pokazali katastrofalnima. Početkom srpnja mnoge su države postavljale dnevne rekorde zaraženih infekcijom COVID-19, a vodeći epidemiolog upozorio je da bi SAD mogao dostići zapanjujući broj od 100.000 oboljelih dnevno. Budući da je virus bjesnio te su bolnice u riziku da budu preplavljene oboljelima u državama poput Floride, Teksasa i Kalifornije. Sjedinjene Države na svoj su praznik 4. srpnja – kad su proslave imale velik potencijal za daljnje širenje virusa – našle na opasnom raskrižju. Ako se ubrzo ne poduzmu radikalni koraci za smanjenje lokalnog širenja virusa te ako se ne promijeni ponašanja ljudi, nadanja u održivi ekonomski oporavak i povratak na privid normalnog života mogli bi se uništiti u mjesecima koji dolaze. Situacija je postala toliko ozbiljna da je šokirala američku javnost i osvijestila ljude. Dokaz za to je da su mnogi republikanski guverneri preokrenuli kurs i ponovno nameću ograničenja i obvezujuće fizičko distanciranje te druge mjere za suzbijanje prenošenja virusa. U međuvremenu, glasnogovornici republikanaca širom zemlje konačno su prihvatili pogodnosti nošenja maski i pozivaju građane da prikriju lica i prakticiraju društveno distanciranje. Čak je i predsjednik Trump nedavno dao potporu nošenju maski. Iako je još odbija nositi na javnim mjestima, hvalio se da izgleda dobro kad je privatno isprobao masku. Stoga postoji mogućnost postizanja nacionalnog jedinstva u odgovornom ponašanju koje je SAD izbjeglo do ove točke.

Pitanje je ima li vremena za sprečavanje katastrofe. Neki stručnjaci vjeruju da će, ako se stope prijenosa virusa bitno ne smanje u sljedećim tjednima srpnja, biti izuzetno teško potpuno pokrenuti gospodarstvo ili ponovno otvoriti škole na jesen, što bi moglo ograničiti milijune roditelja da se vrate na posao. Političke posljedice pogoršanja stanja nanijele su štetu republikancima na izborima u studenome. Najnovije ankete uglavnom daju Joeu Bidenu prednost od gotovo 10 posto u odnosu na Trumpa. Predsjednik Trump naizgled ima malo šansi za pobjedu na izborima 3. studenoga, ali između njih se vodi mrtva utrka u ključnim državama koje će zapravo odrediti ishod. Do sada se činilo da Trump strategiju kampanje temelji na tome da virus jednostavno nestane ili na otkriću cjepiva, kao i na brzom ekonomskom oporavku u vremenu za izbore. Ali njegov nagli pad u anketama zahtijevao je radikalnu promjenu strategije, koju je Trump otkrio tijekom praznika 4. srpnja. U vatrenom govoru ispod ikoničnog spomenika Mount Rushmore u Južnoj Dakoti s isklesanim kipovima četiriju legendarnih američkih predsjednika, Trump je pokrenuo ono što se može nazvati kulturom rata protiv percipiranih neprijatelja. Prosvjednike koji su rušili spomenike konfederacijskim vođama Američkoga građanskog rata i ono što je nazvao “ljevičarskom kulturnom revolucijom osmišljenom za svrgavanje američke revolucije” prikazao je kao “bijesnu rulju”, a sebe kao branitelja američkih junaka. Ovo je strategija kojoj je cilj prikazati Demokratsku stranku kao neprijatelja vrijednosti Sjedinjenih Država i Amerike.

To nije baš strategija koju je predsjednikov tim predvidio koristiti početkom godine kada se najavljivalo da će procvat gospodarstva biti njegov najjači argument za ponovni izbor za predsjednika SAD-a. Zapravo, to predstavlja svojevrsni povratak antimigrantskoj temi na kojoj je temeljio kandidaturu 2016., osim što su ovaj put unutarnji neprijatelj – drugi Amerikanci. Pristup ima teške rasne prizore – to je zapravo apel bijelim biračima koji su u strahu od nasilja i kaosa koji su se pojavili na marginama pretežno mirnih demonstracija koje su potresale zemlju u lipnju pod nazivom Black Lives Matter. Može li to uspjeti? Malo je vjerojatno, ali nije nemoguće. Prvo, to ne može izbrisati Trumpovu nesposobnost da kontrolira COVID-19. Drugo, Joe Biden je umjereni demokrat koji vjerojatno neće upasti u zamku; na primjer, odbio je prosvjedne zahtjeve za ukidanje policijskih odjela i druge radikalne zahtjeve. Mislim da će Trumpova provokativna poruka zaista odjeknuti u njegovim pristašama, ali ne i šire. Jedini način na koji „zakon i red“ mogu postati pobjednička tema za njega jest ako bi u SAD-u do izbora dramatično poraslo nasilje, na što neki već računaju. Gospodin Trump očito se igra vatrom; u najmanju ruku, on sipa sol na rasne rane i pokušava iskoristiti socijalnu napetost. Takva podjela može imati određenu političku logiku, ali potpuno je protiv duha nacionalnog jedinstva koji se mora poticati ako se američke vlasti nadaju da će uspjeti i održati pod kontrolom stanje u vezi s epidemijom COVID-19.