Tko nas treba uvjeriti da si u pandemiji ne 'sjedimo u krilu'?

Na vrhuncu sezone Hrvatska s jučerašnjih 130 novooboljelih usred kolovoza bilježi i vrhunac korone. Barem dosadašnji vrhunac jer jesen tek slijedi. Grci su takav svoj tužni rekord imali u nedjelju s 203 utvrđena slučaja. Prethodio im je dnevni porast koji se vrtio oko 150 slučajeva, nakon čega su produžili zabranu stajanja na svim događanjima, pa i u kafićima i klubovima, zabranili procesije i sajmove, uveli obvezu testiranja na COVID-19 za posjetitelje iz više europskih zemalja.

Ukratko, može se reći da su poslušali Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti iz kojeg su u ponedjeljak upozorili na visoki rizik za širenje virusa u europskim zemljama. Kao jedan razlog tomu naveli su više testiranja u pojedinim državama pa stoga i rast broja slučajeva, ali s druge strane visoki rizik procijenili su i zbog slabljenja mjera te njihova nepridržavanja. Ne postoji nitko na svijetu tko može lupiti pečat da ćemo ovu bolest izbjeći ako držimo distancu, održavamo higijenu, posebice ruku i nosimo masku kad je to potrebno. Ali ono što svijet danas zna jest da ti jednostavni, brzi i ne pretjerano skupi postupci mogu umanjiti rizik. Svejedno, nema dana da se ne sretne “heroj” s maskom na bradi.

Ne čini se dovoljnim ni motiv da štiteći sebe štitimo i druge što je porazno samo po sebi. Ako ti maska na licu može sutra poštedjeti baku, djeda, oca, majku ove bolesti, ne bi trebalo drugog argumenta. No nije ni to dovoljno pa ne čudi da Svjetska zdravstvena organizacija pokreće poseban odjel za, da tako kažemo, izučavanje ponašanja ljudi kako bi našli učinkovite metode kojima se može utjecati na svakodnevicu, a koje su danas nužne. Nužne su jer drugo – ne postoji. Nema još lijeka, nema sigurnog i učinkovitog cjepiva te korona ne čeka zimu, itekako se, vidimo i sami, širi i ljeti. Zarazna bolest traje dugo, možda i ova poput tolikih drugih nikad ni ne ode nego postane dio kalendara cijepljenja. Ako to sve nije dovoljno da si “ne sjedimo u krilu”, onda nema tih Capaka i Markotićki na svijetu da uvjere u to.