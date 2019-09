Thomas Cookov poučak: Veliki lakše propadaju

U današnjem svijetu digitalnih tehnologija i generacija novih biznismena, kojima ne trebaju uredi i fotelje nego samo dobro računalo, tradicija i stara slava koliko god da su potkrijepljeni čak i fascinantnim biznis-brojkama, više nisu jamstvo uspjeha i poslovne dugovječnosti.

S tim se nakon čak 178 godina postojanja jučer suočio britanski turoperator Thomas Cook, koliko se zna i najstariji u svijetu. Bankrot je uslijedio nakon nekoliko pokušaja restrukturiranja i, konačno, odbijenice britanskog premijera Borisa Johnsona da kompaniju s godišnje zamalo 20 milijuna putnika i 21.000 zaposlenih spasi likvidacije s državnih 150 milijuna funti. A sve nakon što se još prošlog mjeseca činilo da će šefovi Thomas Cooka, s uredima u 16 zemalja, uspjeti s vjerovnicima utanačiti plan spasa težak 900 milijuna funti.

U velikom dogovoru, u kojem su trebale sudjelovati banke, imatelji obveznica i kineska kompanija Fosun, kao najveći pojedinačni dioničar, na kraju je manjkalo 200 milijuna funti koje, kao što vidimo, kompanija nije uspjela namaknuti. Britanski Thomas Cook odlazi u stečaj s dugom od 1,7 milijardi, a neizvjesno je hoće li kompanija, koja je u 2018. prijavila 9,6 milijardi funti prometa, za sobom povući sve ili samo neke ispostave u 16 zemalja. Kako god, slučaj propasti ovog turističkog diva mogao bi postati školski predložak za lekciju o tome kako veliki (naj)lakše propadaju.

Očito je, naime, da vodećim ljudima nije uspjelo odgovoriti na izazove novog doba, koje je u turizmu iznjedrilo fleksibilne igrače: snažne, globalne portale za rezervaciju smještaja i druge usluge u turizmu. Istodobno s jeftinim avioprijevoznicima i nastojanjima hotelskih kuća da same prokrče put do gosta, bez posrednika i provizija. Sve su to okolnosti na koje teže odgovaraju (pre)veliki, obično onda i tromi sustavi. Sam izlazak Velike Britanije iz EU vjerojatno nije među faktorima koji su osjetnije utjecali na propast prve britanske turističke agencije. Ali malo je izgleda da bi Thomas Cook, da ga je bankrot kojim slučajem sada zaobišao, na koncu i preživio Brexit sa svime što on donosi.