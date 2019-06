Šteta je što u Brezovicu nisu otišli i predsjednica i premijer

Nema nikakve sumnje da će kampanja za predsjedničke izbore biti duga i zanimljiva, a Zoran Milanović odlučio se svoju započeti baš na Dan antifašističke borbe iz šume Brezovica. Za kandidata koji kaže da sebe vidi “kao kandidata i predvodnika moderne Hrvatske koja je progresivna, koja se ne boji drugačijeg i koja se ne ograđuje bodljikavom žicom” izbor prvog službenog pojavljivanja kao kandidata ne može biti logičniji nego što jest. Bez štovanja antifašističke borbe, a samim time i bez spomena na osnivanje Prvoga sisačkog partizanskog odreda, koje je označilo početak organizirane narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj, ne može se biti progresivan ni hrabar, a ni drugačiji.

Trebali su imati više hrabrosti pa u Brezovicu doći i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Posebno je šteta što je premijer propustio nastaviti “dobar” niz, pa nakon slanja vijenca herojima sa Sutjeske i osobno doći položiti cvijeće podno “Starog brijesta” na dan za čiju je afirmaciju presudno utjecao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Ali nažalost, ništa se od toga nije dogodilo. I to im je još jedna propuštena prilika da odaju počast jednoj od najsvjetlijih uloga koje smo igrali u povijesti. Milanovićev start iz Brezovice je i logičan.

Išao je tamo i kao premijer, potpuno je očekivano da je jučer došao i kao predsjednički kandidat, pogotovo ako želi biti kandidat široke fronte koja uključuje i birače ljevice i one s centra i liberale... Išla je u Brezovicu svojedobno i aktualna predsjednica, posljednji put prije četiri godine. Sjedila je upravo do Zorana Milanovića koji se jučer, “kao”, nije mogao sjetiti je li je ikada prije tamo vidio. No vremena se mijenjaju, a treba paziti i da se ne iritira određeno biračko tijelo.

Milanoviću s druge strane Brezovica može vratiti barem jedan dio simpatija među onima koje je u kampanji za parlamentarne izbore 2016. godine razočarao. Možda će se pljesak koji je dobio u Brezovici čuti i u SDSS-u, ali i među drugim manjincima čiji će mu sve glasovi trebati u skorašnjoj bitki prsa o prsa.