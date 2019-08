Samo Beogradu može biti strašno to što Hrvati Nikolu Teslu, Srbina, smatraju svojim, hrvatskim

Ministarstvo kulture i informiranja Srbije najoštrije osuđuje Hrvatsku zbog “nedopustivog pokušaja da prisvoji znanstvenika i inovatora Nikolu Teslu”. Taj se “nedopustiv pokušaj” u reakciji Beograda spominje stoga što na svjetskoj izložbi Dubai EXPO 2020. Hrvatska planira velikana Teslu predstaviti kao hrvatskog znanstvenika i inovatora. Iz Beograda podvlače da je Tesla Srbin i da je povijesno točan podatak jedino onaj koji ga stavlja u red najvažnijih srpskih znanstvenika. I još Hrvatima popuju da nikakvi tragikomični pokušaji krivotvorenja tu jednostavnu istinu ne mogu promijeniti.

– Majko mila, Isuse Bože! Tako je vjerojatno većina Hrvata reagirala na ovaj novi, originalni pokušaj Beograda u kojem nije jasno oko čega bi oni sada s Hrvatima ratovali. Pa Hrvati jako dobro znaju da je Tesla Srbin. Rođen u Hrvatskoj. Ili ako žele točnije, u Austriji, ili još točnije, u dijelu koji se nazivao Vojnom krajinom. A koji je ukinut 1881., kada se teritorij vratio pod civilnu vlast Hrvatske. Nadalje, Hrvati su jako ponosni na Nikolu Teslu i smatraju ga svojim. I ne razumiju zašto ga ne bi smjeli smatrati svojim samo zato što je Srbin. Kad bi Hrvatska bila onakva kakvom je službeni Beograd i dalje nastoji prikazati, kao neku ksenofobnu ustašoidnu nasljednicu NDH, onda bi se valjda Hrvati sramili svog Srbina Tesle i ne bi ga ni spominjali. No Hrvatska nije takva. Kako Teslu obožavaju u cijelom svijetu, treba se nadati da to mjerodavno kulturno-promidžbeno ministarstvo iz Beograda neće jednako navaliti i na sve one koji će Teslu smatrati svojim, svjetskim znanstvenikom. Ovakav napad iz Beograda iznenađujući je potez čak i kada je u pitanju aktualna Vučićeva politička ergela likova.

Taj napad je toliko ksenofoban, šovinistički i primitivan da mu nema premca. Nikola Tesla bio je svjetski čovjek. Uvijek svjestan svoga srpskog roda i etničke pripadnosti, a znamo da se jednako ponosio svojom hrvatskom domovinom. Njegov najveći životni prijatelj bio je Hrvat, također svjetski čovjek, kipar Ivan Meštrović. Pa je rekao još za života – ako će mi itko izraditi kip, neka to bude Meštrović. I bi tako. Taj kip danas je u najužem centru Zagreba. Tesla je živio u neimaštini i ne bi otišao na prvo školovanje u svijet, u Graz, da mu obitelj nije sredila stipendiju preko vojske. Na trećoj godini, kako je krenulo razvojačenje Vojne krajine, Tesla je stipendiju izgubio, što je možda i bilo dobro, jer da je završio fakultet, a nije ga nikad završio, bio bi dužan vojsci odraditi osam godina službe. Kad je izgubio stipendiju, 1876. prvi se put za pomoć obratio Matici srpskoj u Novom Sadu. Odbili su ga. Potom im se 1878. obratio za stipendiju drugi put, i opet su ga odbili. U međuvremenu Tesla se prepustio kartanju, postao je ovisnik. Kada je to vidio, otac mu je svisnuo od tuge, a Tesla se vratio majci u rodni kraj, u Hrvatsku i tada mu je majka dala sve svoje novce i rekla: “Eto ti, potroši što prije, prije ćeš se izvući”. Prokockao je novac i riješio se poroka, pa krenuo na predavanja u Prag. Sve dalje je povijest. Za života je postao član JAZU-a, sada HAZU-a u Zagrebu, a nakon 43 godine čekanja i redoviti član SANU-a.

No Tesla nije bio zlopamtilo. I premda je u Beogradu u cijelom svom životu proveo tek 30-ak sati, potpuno je sigurno da Tesla nije spadao među ljude koji bi odobravali ovakve sitničave i licemjerne poruke beogradskog ministarstva. Ponosio bi se jednako time što ima Muzej u Beogradu i što je beogradska zračna luka nazvana po njemu, kao i time što njegovo ime nose i znamenita hrvatska firma Ericsson Nikola Tesla u Zagrebu, Tehnički muzej, muzej u njegovim Smiljanima u Lici. Ne bi mu smetalo što ga i Srbi i Hrvati cijene i ponose se njime kao svojim znanstvenikom. Dakle, teorija o svojatanju Tesle potpuno je apsurdna u današnjem svijetu. Hrvati i Srbi imaju isprepletenu povijest i u najvećem dijelu te povijesti, a riječ je o stoljećima, nisu bili neprijatelji. I pored svih razlika i novije povijesti, fantastično je da postoji Tesla i njegova ostavština. On bi i iz groba mogao “relaksirati” Hrvate i Srbe. Dakle, neka ga u Srbiji nazivaju srpskim znanstvenikom, no isto tako nitko Hrvate neće uspjeti uvjeriti u to da Tesla po kriteriju krvnih zrnaca ne pripada hrvatskom civilizacijskom i kulturnom prostoru. Problem i ovdje nastaje i perpetuira se zbog neodržive teze, da je Srbija tamo gdje ima ijednog Srbina. Ta je teza odgovorna za mnoge patnje i uništavanja. Nevjerojatno, ali u Beogradu je još uvijek nisu nadrasli.