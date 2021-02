Ruski veleposlanik: Ako ga zatraži, Hrvatska će dobiti rusko cjepivo

I dok zemlje članice EU, među kojima i Hrvatska, muku muče oko isporuke cjepiva, Rusija je spremna isporučiti 100 milijuna doza u drugom tromjesečju što je za Večernji list ekskluzivno potvrdio i veleposlanik Rusije u Hrvatskoj Andrej Nesterenko, koji je, između ostalog, govorio kako Hrvatska još službeno nije zatražila od Rusije cjepivo, ali napominje kako je voditeljica istraživačke skupine Instituta Ruđer Bošković, gđa Dragomira Meichen, hrvatska predstavnica u Međunarodnom znanstvenom stručnom vijeću za cjepivo Sputnjik V, tako da već postoji platforma za savjetovanje s hrvatskim stručnjacima. Isto tako govorio je o nedavnom posjetu ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Hrvatskoj te komentirao što dva člana Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, nisu primili ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova.

Kada očekujete da će EU registrirati rusko cjepivo Sputnjik V s obzirom na to da je prema dosad dostupnim informacijama njegov proizvođač proveo neobvezujuće konzultacije pri Europskoj agenciji za lijekove vezane za mogućnost odobravanja?

Ovo bi se pitanje prije svega trebalo obratiti izravno samoj Europskoj agenciji za lijekove (EMA) budući da su s naše strane poduzeti potrebni koraci: 22. prosinca 2020. Ruski fond za izravna ulaganja (RDIF) prijavio se EMA-i za hitnu dozvolu za upotrebu cjepiva Sputnjik V. Očekujemo uspješan početak takozvanih “rolling-reviewa” planiranih za veljaču 2021. godine kao sljedeći korak nakon već održanih znanstvenih konzultacija. Istodobno Rusija je spremna isporučiti do 100 milijuna doza cjepiva Sputnjik V u EU u drugom tromjesečju 2021. godine. S obzirom na cjenovnu pristupačnost i rješenje logističkih pitanja, to je po mom mišljenju potpuno ostvariv cilj. Ovome bih želio dodati sljedeće. Rusko cjepivo može igrati važnu ulogu u borbi protiv pandemije i koristiti se u misijama UN-a. Stoga je glavni tajnik UN-a António Guterres izrazio nadu da će Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) što prije certificirati cjepivo.

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, najavio je moguću nabavu i ruskog cjepiva. Koliko je to u ovom trenutku realno? Je li Hrvatska od Rusije zatražila cjepivo?

Do ovog trenutka se Hrvatska još nije obratila Ruskoj Federaciji u vezi s kupnjom ruskog cjepiva. Vjerujemo da je to povezano s pitanjem “eurodiscipline” i potrebom za prethodnim dopuštenjem Europske komisije. Već imamo pozitivan primjer postizanja dogovora o isporuci cjepiva ruske proizvodnje u zemlju Europske unije, i to je Mađarska. Zašto ne odabrati sličan put? Ako su hrvatske vlasti spremne u okviru ubrzanog postupka certificiranja cjepiva za hitne potrebe stanovništva zemlje, tada mogu odmah kontaktirati ruske vlasti i siguran sam da će se razmotriti sve mogućnosti pružanja odgovarajuće potpore takvom zahtjevu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ako Hrvatska sutra traži rusko cjepivo, je li Rusija u mogućnosti isporučiti rusko cjepivo i u kojoj količini? Hoće li biti kakvog ograničenja doza?

Do sada nismo dobili takve zahtjeve. Ali treba primijetiti niz, čini mi se, bitnih aspekata. Sputnjik V ima niz prednosti koje uvelike pojednostavljuju isporuku cjepiva širom svijeta – temperatura skladištenja u rasponu od +2 do +8 Celzijevih stupnjeva omogućuje čuvanje u običnom hladnjaku. Cijena je manja od 10 USD po injekciji, što cjepivo čini pristupačnim za mnoge zemlje. Spremni smo razmotriti konkretne detalje isporuke doza Sputnjik V zajedno s našim hrvatskim kolegama ako su zainteresirani. Inače, voditeljica istraživačke skupine Instituta Ruđer Bošković, gđa Dragomira Meichen, hrvatska je predstavnica u Međunarodnom znanstvenom stručnom vijeću za cjepivo Sputnjik V tako da već postoji platforma za savjetovanje s hrvatskim stručnjacima.

Mađarska, iako je članica EU, već cijepi svoje građane ruskim cjepivom bez obzira na to što EU još za to nije dao odobrenje. Može li se to dogoditi i Hrvatskoj?

Predsjednik Vladimir Putin više je puta naglasio, nedavno, tijekom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu 27. siječnja da pandemija ima univerzalni i planetarni karakter. Borba protiv bolesti nije stvar političkog nadmetanja, različitih propagandnih špekulacija. To je pitanje zdravlja, života i budućnosti svih nas. Potrebno je ujediniti napore cijele svjetske zajednice, a Ruska Federacija to neprestano naglašava. Vidimo kako u Europskoj uniji postupno shvaćaju važnost zajedničkog rada. Dakle, odgovarajući na vaše pitanje, opet kažem kako sve ovisi o volji Vlade Republike Hrvatske. Kao što sam rekao, ima pravne mogućnosti, kao i logističke. Otvoreni smo za dijalog i održavanje konzultacije o svim pitanjima. Što se tiče početka cijepljenja Mađara našim ruskim cjepivom, to još ne mogu komentirati. Znam da su temeljno važna pitanja u vezi s tim dogovorena.

Koliko zemalja u svijetu i zemalja u regiji danas koristi rusko cjepivo? Koliko je rusko cjepivo Sputnjik V učinkovito?

Za sad je cjepivo registrirano u Argentini, Boliviji, Alžiru, Palestini, Venezueli, Paragvaju i Turkmenistanu. Naravno da je registrirano u Rusiji i Bjelorusiji. Prva serija cjepiva stigla je u Srbiju 30. prosinca, a ukupno se planira isporučiti 2 milijuna doza u ovu zemlju. Istodobno više od 1,5 milijuna ljudi cijepljeno je Sputnjikom V diljem svijeta. Ukupno je Rusija zaprimila zahtjeve za kupnju 1,2 milijarde doza cjepiva iz više od 50 zemalja. RDIF također ima sporazume s vodećim stranim farmaceutskim kompanijama, uključujući Kinu, Indiju i Južnu Koreju, koji omogućavaju proizvodnju cjepiva u inozemstvu za 500 milijuna ljudi godišnje početkom od ove godine. U isto vrijeme Sputnjik V već se aktivno koristi u Rusiji – mjesta za cijepljenje otvaraju se ne samo u bolnicama već i u trgovačkim centrima, pa čak i u kazalištima! Koliko znam, u centru Moskve postoji i poseban centar za cijepljenje građana stranih država. Primjerice, zaposlenici talijanskog i švicarskog veleposlanstva u Moskvi već su iskoristili ovu priliku, a sami veleposlanici dali su primjer. Što se tiče učinkovitosti lijeka, prema našim stručnjacima, ona iznosi 91,4%, što je dovoljan pokazatelj za uspješnu borbu protiv koronavirusa. Očita prednost je uporaba dva različita vektora na temelju adenovirusa čovjeka, što omogućuje jači i dugoročniji imunološki odgovor – do dvije godine ili više – u usporedbi s cjepivima koja koriste isti vektor za dvije injekcije.

Kako ocjenjujete posjet ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Hrvatskoj i regiji?

Takvu ocjenu je izrekao osobno. Posebno je bilo izraženo zadovoljstvo sadržajem rusko-hrvatskog političkog dijaloga i postupnim jačanjem gospodarskih veza. Ministri vanjskih poslova Rusije i Hrvatske naglasili su obostrani interes za promicanje intenziviranja međuparlamentarnog dijaloga, kao i za daljnji razvoj suradnje na kulturnom i humanitarnom području i profesionalnih kontakata između stručnih državnih resora. Koristeći ovu priliku, sa svoje strane želim još jednom zahvaliti Uredu gradonačelnika Zagreba i Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske na važnoj i praktičnoj podršci i pomoći u rješavanju pitanja vezanih uz preseljenje u novu zgradu ruskog veleposlanstva u glavnom gradu vaše zemlje, čije je svečano otvaranje, kao što znate, prošlo tijekom spomenutog posjeta ruskog ministra.

Dva člana predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, nisu primili ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova tvrdeći da nije poštovao državu BiH. Hoće li to utjecati na odnose dviju država i kako je službena Moskva na to gledala?

Već činjenica da je šef ruskog ministarstva vanjskih poslova posjetio BiH krajem prošle godine svjedoči o poštovanju naše zemlje prema ovoj državi, a 25. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa proslavit ćemo ovu godinu. U vezi s time naš je ministar pozvao šeficu Ministarstva vanjskih poslova BiH, gospođu Biseru Turković, u uzvratni posjet Moskvi. Posjet Sergeja Lavrova Sarajevu poklopio se s godišnjicom potpisivanja paketa dokumenata u Daytonu, predstavnici medija postavili su mu dosta pitanja u vezi s tim. Ministrov odgovor bio je potpuno jasan i točan. Rusija u potpunosti podržava Daytonski sporazum, poziva na strogo poštivanje postulata o unutarnjem ustrojstvu Bosne i Hercegovine.

“Rusija, kao jedan od jamaca mirovnog sporazuma, u potpunosti podržava temeljne daytonske postulate, principe koji se odnose na unutarnju organizaciju Bosne i Hercegovine, poziva na njihovo strogo poštivanje od strane svih sudionika, kako bosanskih tako i vanjskih”, istaknuo je Sergej Lavrov. Ova načela zahtijevaju rješavanje svih problema koji nastaju u Bosni i Hercegovini samo unutarnjim političkim dijalogom, traženjem ravnoteže interesa i kompromisa, uz puno poštivanje načela nemiješanja u bosanske poslove izvana. Odavno je sazrelo pitanje prijenosa pune odgovornosti za Bosnu i Hercegovinu na legalno izabrane predstavnike naroda ove zemlje. Daytonski sporazum je osnova za funkcioniranje Bosne i Hercegovine kao države i sve zemlje koje su zainteresirane za pronalaženje održivog razvoja za nju se slažu s tim.

Što se tiče nepostojanja želje dvojice članova Predsjedništva BiH, gospodina Željka Komšića i gospodina Šefika Džaferovića, u posljednji trenutak sastati se s ruskim ministrom s nekim izmišljenom razlogom, neka to ostane na njihovoj savjesti. Ministar je javno komentirao ovaj slučaj. Štoviše, u odnosu na jednog od ove gospode postavlja se poznato logično pitanje: predstavlja li on u potpunosti Hrvate koji žive u BiH?

Već ste dosta vremena u Hrvatskoj, kako ocjenjujete odnos između Hrvatske i Rusije i u kojem smjeru ide taj odnos, nabolje ili je isti?

Naš odnos ocjenjujem kao odnos dvaju europskih partnera. Nije važno što se razlikujemo po veličini teritorija i broju stanovništva, glavno je da imamo poprilično zajedničkih temelja i preklapajućih predmeta u razumijevanju kamo ići naprijed. Jedan od prioriteta je poboljšati dobrobiti naših naroda, osigurati održivi razvoj nacionalnih gospodarstava i pokušati izbjeći bilo kakve kataklizme. Interakcija u širokom spektru područja trebala bi igrati važnu ulogu u postizanju ovih ciljeva. A potencijal za to postoji, kako je izjavilo vodstvo naših zemalja. Dakle, idemo naprijed, uzimajući u obzir, naravno, ograničenja koja proizlaze iz trenutačne ukupne situacije s pandemijom.