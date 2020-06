Rat zbog 5G stigao je i do naših malih mista

Gradskom vijećnicom Hvara ovih se dana prolomio pljesak nakon što su jednoglasno poslali odbijenicu i državnoj agenciji HAKOM i teleoperaterima te odbili “poslužiti kao laboratorij za testiranje nove 5G mreže, protiv koje se već diglo pola svijeta”. Cijelu akciju miniranja 5G mreže pokrenula je grupa mladih kada su doznali da je Hvar uvršten među 13 odabranih lokacija na kojima će početi eksperimentalna primjena posljednjeg čuda tehnike.

Uvođenje 5G mreže obustavljeno je na šest mjeseci dok se, kažu, na osnovi neovisne, nepristrane studije ne dokaže da ta tehnologija nema negativan utjecaj na ljude i okoliš. Reakcije su na prvi organizirani otpor 5G u Hrvatskoj različite, od onih koji smatraju da bi “frikove” s Hvara trebalo kazniti tako da im se ukine i 4G pa neka se dublje vrate u prošlost, do onih koji ovdje vide začetak otpora koji bi se mogao proširiti.

Uvođenje 5G, naime, i u svijetu prate brojne kontroverze. To je područje političkog i gospodarskog, financijskog rata, pa i geopolitičkoga, gdje se trenutačno sukobljava Kina sa Zapadom, koji nastoji blokirati kineski Huawei da se tu prvi nametne cijelom svijetu.

Taj je rat sada stigao i do naših malih mista. I poprima već i karikaturalne oblike. Hvarani jesu prvi organizirani buntovnici protiv 5G mreže, no prvaci su te borbe, doduše u “underground” obliku, Bibinjci koji su u boj protiv 5G krenuli još sredinom travnja kada su nepoznati počinitelji noću uništili opremu za prijenos bežičnoga internetskog signala vjerujući da je riječ o opremi za 5G mrežu, a zapravo je to bila tek oprema za besplatni WiFi svima, postavljanje koje se, što je još zabavnije, financiralo sredstvima EU. Kako je korona u to vrijeme bila na vrhuncu snage, a neki Bibinjci očito čitali teorije urote kako 5G pospješuje širenje virusa, to su u “opravdanom” gnjevu krenuli likvidirati opasnost. Bila je to dakle prva kolateralna žrtva straha od 5G, vrijedna oko 15 tisuća eura.

Reagirao je i državni HAKOM, koji dobiva naknade od teleoperatera, a tu priča postaje manje zabavna. Agencija je na bunt Hvarana reagirala krivo, nervozno i s visine, jer bi bilo mudrije da su Hvarane pozvali na dijalog i dali im odgovore na strahovanja. HAKOM je tu, naime, radi nas, a ne mi radi HAKOM-a. Hvaranima su najprije poručili da ograničavanje razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture – nije u skladu s propisima.

Krivi početak jer ovdje HAKOM implicira da se 5G ima uvesti bez obzira na to što domaći ljudi misle. Naravno da će Hvarani to dočekati kao prijetnju da će se 5G uvesti i silom ako treba. U drugom dijelu reakcije u HAKOM-u su kultiviranijim rječnikom izrazili žaljenje što se ovakvim odlukama utječe na razvoj pojedinih sredina i “koči tehnološki napredak”.

Navode kako će upravo otoci sa svojim akvatorijima nakon početka rada 5G mreže dobiti jednaku šansu kao kopnena Hrvatska te da Hrvatska nema nikakvu šansu biti konkurentna ako ne prati najrazvijenije države u tehnološkom napretku. Sve to zvuči logično, no nije logično što HAKOM ne uviđa da nakon pandemije, koja je jako senzibilizirala javnost prema zdravstvenim opasnostima, u vezi s uvođenjem 5G mreže mora koračati pažljivo kao da “hoda po jajima”.

Nije dovoljno dakle proglasiti nazadnjacima one na koje su traga ostavile i čudesne teorija o opasnostima 5G. HAKOM na svojoj stranici nudi i objašnjenja nekoliko znanstvenika koji tvrde da je ta tehnologija sigurna za zdravlje. No, ljudi k’o ljudi, nepovjerljivi su prema znanstvenicima koje odabere državna agencija. Stoga bi izlaz bio u angažiranju znanstvenika o čijoj bi se stručnosti i građani i agencija mogli složiti.

Ovdje najviše vrijeđa ta birokratska nadutost agencije, koja jednostavno ne dopušta ljudima pravo na iskazivanje ni tračka sumnje u nešto novo i nepoznato. Hvarani su se pritom pozvali i na rezultate istraživanja koje je proveo WHO te ministrica zaštite okoliša iz Bruxellesa, gdje su također obustavili postavljanje 5G mreže dok se ne dokaže utjecaj na zdravlje i okoliš.

Štoviše, prije dva mjeseca i slovenska je vlada zbog istih sumnji kao u Hvaru i Bruxellesu zaustavila uvođenje 5G tehnologije. Kako se u Britaniji i Nizozemskoj već zbio palež stupova s 5G odašiljačima, taj otpor ne treba zanemariti. Premda neki u tim paležima vide tek interes Kine da, ako oni ne mogu širiti 5G, neće nitko.

Uvođenju 5G dakle nedostaje kriznog komuniciranja, najprije na otoku koji je dao i premijera Plenkovića i ministra zdravstva Beroša. Što se Hvara tiče, imaju naravno pravo sami odabrati svoju turističku nišu pa neka se proglase i 5G-free otokom, čemu se, već malomišćanski vesele na susjednim otocima i spremaju pozvati da se bazne stanice koje ne žele Hvarani prebace k njima.