Prodaju nam istanbulsku maglu, nije im važna zaštita žena

Hoće li se HDZ nasukati na greben Istanbulske konvencije? Andrej Plenković prvi put ima otvoreno protiv sebe plejadu visokopozicioniranih HDZ-ovaca.

Prvog, svog prijatelja s kojim je bio daleko prisniji prije no što je nogirao MOST i prigrlio HNS, političkog tajnika HDZ-a Davora Ivu Stiera, međunarodnog tajnika Miru Kovača, potpredsjednicu Ivanu Maletić, zamjenika predsjednika Milijana Brkića, člana Predsjedništva Damira Jelića... To nije kraj popisa istaknutih HDZ-ovaca koji su se usudili otvoreno reći da ne drže stranu svog predsjednika i našeg premijera. Njegov ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić očito nije oduševljen, a Darko Milinović izjavljuje da spada u one kojima treba još vremena da shvate Istanbulsku konvenciju. Članice Zajednice žena HDZ-a, nakon što im je razjasnila njihova predsjednica Nada Murganić, očito su je shvatile jer su podržale njezino potpisivanje. Dobar dio njih će je vjerojatno shvatiti prije no što dođe na glasanje.

Plenkoviću ne ide na ruku ni to što je Rimokatolička crkva također protiv, pa iako neistomišljenicima s visoka poručuje da pročitaju konvenciju i da im treba vremena da je razumiju, teško je očekivati da će privoljeti prijatelja Stiera koji se ni dosad nije plašio reći što misli zbog čega je već neko vrijeme u pozadini. HDZ-ovci koji drže Plenkovićevu stranu, primjerice, Oleg Butković, uvjeravaju nas da će u Saboru biti jedinstveni. Vidjet ćemo. Izglasavanje Konvencije nije upitno ako je Plenković u saborsku raspravu pusti u izvornom obliku jer za nju će glasati oni koji su je kada su bili na vlasti propustili staviti na dnevni red, a danas nastoje na njezin račun priskrbiti jeftine političke bodove. Ali, Plenkoviću se ne mili Istanbulsku konvenciju donijeti glasovima oporbenog SDP-a i partnerskog HNS-a. Unošenjem izjave koju priprema ministarstvo Nade Murganić Konvencija bi trebala postati prihvatljiva i onim HDZ-ovcima kojima miriše na uvođenje rodne ideologije. Plenković im time daje alibi da se predomisle, a bude li Crkva smatrala da je O.K. vjerojatno će i njima biti dosta. Ne bude li, a Bernardić ostvari prijetnju pa njegovi ne glasaju za konvenciju bude li ikakvih dodataka, Plenković bi se mogao naći na tankom ledu. Međutim, teško je povjerovati da će HDZ rušiti još jednu svoju Vladu. Bacili su nam kost, i sami je glođu svom silinom pa je u drugom planu ostala još jedna packa Europe koju smo dobili jer ne provodimo reforme.

Koga briga za reforme naspram Istanbulske konvencije? Normalno, žene treba zaštiti od nasilja i to baš nitko ne dovodi u pitanje, a prašina se i dalje diže, pa je jasno da zaštita žena uopće nije bit ove priče. Jer da nam je važna provodili bismo zakone koje smo donijeli, obiteljske nasilnike radikalno kažnjavali, a žrtve, učinkovitije štitili i ne bi nam trebala nikakva Istanbulska konvencija kojom ćemo sebi na vrat navući nekakvu naddržavnu komisiju koja će kontrolirati naš obrazovni i pravosudni sustav. Zar nismo sposobni sami donijeti zakone koji štite žene i provoditi ih bez da se na to obvežemo Europi? Žalosno!